Sabato Nova Coop lancia l'iniziativa "Dona la spesa" per gli amici animali

Sabato 6 luglio in 49 punti vendita della rete Nova Coop torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa” dedicata agli animali meno fortunati. Per tutta la giornata, presso i negozi aderenti, sarà possibile offrire il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali da affezione privi di una casa acquistando prodotti di prima necessità (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) e donandoli ai volontari presenti in negozio, appartenenti alle associazioni e alle strutture territoriali che si occupano di salvaguardare gli amici a quattro zampe in cerca di una sistemazione.

D’estate il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici (soprattutto cani e gatti) segna aumenti significativi e quindi diventa particolarmente rilevante assicurare supporto a chi si occupa di offrire un primo aiuto a randagi e senza casa.

Lo scorso anno la colletta solidale di Nova Coop ha coinvolto oltre 40 associazioni di volontariato come beneficiarie e permesso di raccogliere complessivamente oltre 18 tonnellate di cibo e beni di prima necessità per gli amici animali, pari a un valore di oltre 60 mila euro. Con questa raccolta tematica dedicata agli animali, Nova Coop prosegue il suo impegno per generare valore positivo collaborando con le comunità in cui opera.

Sul territorio del Torinese le donazioni saranno destinate a: Canile Il Bau - associazione I bastardini ONLUS (Coop di Alpignano e Ipercoop di Collegno. Raccolta non attiva alla Coop di via Roma), Cincia Associazione Onlus (Coop di Avigliana e Giaveno), Associazione Protezione Micio (Coop di Borgaro Torinese), Lega Nazionale per la Difesa del Cane – canile di Caluso (Coop di Caluso e Strambino, Ipercoop di Cuorgnè), Associazione Impronta Creativa di Trofarello (Coop di Nichelino), Angeli con le Zampe (Coop di Pinasca), Rifugio Micioso I Ciabarat ODV (Coop di Susa), L.I.D.A (Ipercoop di Beinasco), Lida Sezione Chieri Odv - Parco Delle Fusa (Ipercoop di Chieri), Casa del Cane Vagabondo Onlus (Ciriè), Associazione Le Vibrisse Onlus (Ipercoop di Cuorgnè), Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione Valpellice A.P.S Canile di Bibiana (Ipercoop di Pinerolo).

A Torino città, attive raccolte per Canile Il Cascinotto Collegno (Coop di Corso Molise), Associazione Gattagorà odv (Coop di via Botticelli), Associazione Impronta Creativa (Coop di Corso Novara), Le Sfigatte Onlus (Ipercoop di Torino).

"Gli studi più recenti – spiega Carlo Ghisoni, Direttore Politiche sociali Nova Coop –hanno certificato la presenza di una popolazione di animali da compagnia in Italia che è andata rapidamente crescendo negli ultimi anni e oggi supera i 65 milioni di esemplari, circa 19 milioni dei quali sarebbero cani e gatti. Si tratta di una tendenza in atto da tempo e legata all’evoluzione degli stili di vita delle nostre società che purtroppo porta anche a una maggiore frequenza di episodi di abbandono di amici a quattro zampe. Si tratta di decisioni non di rado dovute all’emergere di problemi economici, a cambiamenti di vita repentini, alla mancanza di formazione sulle esigenze e i bisogni di queste creature o all’insorgere di altre cause d’incompatibilità. Di fronte a questi fenomeni, intendiamo ribadire il nostro sostegno alle tante realtà associative che offrono un rifugio ai tanti animali meno fortunati con questa edizione di Dona la Spesa che, come ogni anno, arriva alla vigilia della stagione di maggior bisogno".