Torino Matsuri 2024: laboratori e spettacoli per celebrare l'estate giapponese

L’estate giapponese è la stagione dei Matsuri, i festival tradizionali. Una tradizione che si traduce in spettacoli e cerimonie all’aperto, in modo che i kami, le divinità, scongiurino le malattie, tengano lontani gli insetti, assicurino un buon raccolto. Il tutto per la gioia degli abitanti del quartiere, del villaggio, delle città: con decorazioni, lanterne, processioni, musica, il battito dei tamburi, danze, costumi, cibo di strada e tanta allegria.