Franco Bocca chiude il Mese della Cultura di Carmagnola

Giunge al termine il Mese della Cultura 2024, rassegna culturale organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola che ha preso il via il 27 maggio con un programma ricco e coinvolgente, mantenendo la sua tradizione di eccellenza nel panorama culturale locale.

Giovedì 4 luglio, a pochi giorni dal passaggio del Tour de France a Carmagnola del 1° luglio, Franco Bocca, giornalista e appassionato storico del pedale, presenta “La Torino del Cit”, una sua opera dedicata a campioni del ciclismo piemontese, con ospiti d’onore Franco Balmamion e Italo Zilioli, le ultime due “icone” del ciclismo piemontese

L’appuntamento è alle ore 21.00 nel Salone Polivalente Fieristico, viale Garibaldi 27, con ingresso gratuito.

Per quale motivo Torino, che da troppi anni non esprime più un Campione del pedale con la C maiuscola, viene tuttora definita la provincia più rosa d’Italia, come suggeriscono anche il sottotitolo di questo volume e il colore della sua copertina?

Franco Bocca lo spiega con dovizia di particolari in questo libro che è soprattutto un atto d’amore e una sorta di restituzione nei confronti di Nino Defilippis, il “Cit”, l’eroe della sua giovinezza, che per primo gli ha instillato la passione per le due ruote che, dopo tanti decenni, non si è ancora affievolita.

Ma nel libro racconta anche tutti gli altri protagonisti di quella stagione irripetibile, da Guido Messina ad Angelo Conterno, da Italo Zilioli a Franco Balmamion, e ancora Giancarlo Astrua, Tino Coletto, Riccardo Filippi, Walter Martin.

Un ampio capitolo è dedicato alle numerosissime tappe del Giro d’Italia che si sono concluse in provincia di Torino.