Christian Greco ospite della rassegna Scintille organizzati dall'Incubatore del Politecnico di Torino

Prosegue "Scintille", la serie di incontri con menti brillanti e personalità di spicco provenienti dai settori più disparati dedicata all'innovazione e alle storie imprenditoriali di successo organizzata da I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, in occasione dei suoi 25 anni di attività.

Martedì 16 luglio, a partire dalle ore 18.00 presso la sede di I3P, si terrà un nuovo appuntamento con protagonista Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino.

L’incontro sarà occasione per esplorare come le tecnologie all’epoca degli antichi Egizi vengono studiate e raccontate attraverso le tecnologie contemporanee, oggi proiettate verso l’era virtuale. Grazie alla sua esperienza e alla profonda conoscenza del settore, Greco illustrerà le dinamiche che collegano il passato, il presente e il futuro, portando l’esempio del Museo Egizio di Torino, il più antico al mondo e il più importante dopo quello del Cairo.

Direttore del Museo Egizio dal 2014, Christian Greco affianca alla sua carriera museologica un’intensa attività di divulgazione scientifica: è autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche e keynote speaker in numerosi convegni nazionali e internazionali, ed è membro di comitati scientifici di diverse istituzioni di prestigio.

"Christian Greco ci condurrà in un viaggio affascinante attraverso le innovazioni tecnologiche dell’antico Egitto, offrendoci una visione illuminante di come queste abbiano influenzato e continuino a influenzare le nostre vite”, afferma Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. "Un appuntamento che sottolinea l’intento del progetto promosso dall’incubatore in occasione del compimento dei propri 25 anni di attività, di proporre alla community degli innovatori nuove occasioni di confronto e di ispirazione dell’imprenditoria di domani”.

A presentare l’evento saranno Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione online fino ad esaurimento dei posti disponibili.