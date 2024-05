Moncalieri, da lunedì lavori alla sopraelevata: restringimento di carreggiata e disagi in vista

Si avvicina l'estate (anche se non dal punto di vista metereologico) e tornano cantieri e lavori. Disagi in vista per gli automobilisti che transitano dalle parti della sopraelevata di Moncalieri: da lunedì, infatti, sono in programma interventi di manutenzione da parte di Ativa.

Le strade e vie interessate

La società che gestisce l'autostrada e la tangenziale di Torino ha in calendario dodici giorni di interventi, a partire da lunedì 27 maggio e fino a venerdì 7 giugno, in orario 9-16 (proprio per cercare di limitare l'impatto sulla circolazione). Inevitabili saranno comunque le conseguenze, visto che i lavori comporteranno il restringimento della carreggiata con riduzione della viabilità e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in corso Trieste, dal civico 29 al civico 5, in corso Roma dal civico 9 al civico 1, in Via Custoza e in Piazza del Mercato Bestiame.

Istituito limite dei 30 Km/h

Sarà introdotto pure il limite di velocità di 30 Km/h nell’area dei lavori. Insomma, per i residenti della zona o per chi deve transitare sulla sopraelevata per andare al lavoro sono da mettere in conto disagi e rallentamenti.