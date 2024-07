Partiti a Grugliasco i lavori di consolidamento del cavalcaferrovia di corso Torino

Per il comune di Grugliasco e Rfi è di primario interesse garantire la sicurezza delle infrastrutture, assicurare il transito veicolare e pedonale sui ponti e l’esercizio ferroviario. Per questo motivo l'assessore alla viabilità ed ai trasporti Raffaele Bianco ha avviato da diversi anni un proficuo confronto fra Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Grugliasco per definire un accordo di collaborazione per la riqualificazione dei ponti e sottopassi delle ferrovie.