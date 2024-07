Una maturità da 10 e lode all'Istituto Agrario di Lombriasco

Un grande successo per i risultati dell’Esame di Stato della classe 5 dell’Istituto tecnico agrario “Don Bosco” di Lombriasco. I candidati che hanno sostenuto la maturità sono stati 26 e ben 10 studenti hanno raggiunto la valutazione di 100/100; un undicesimo, Andrea Appendino, si è meritato anche la lode. Una classe da record, che vede una media delle valutazioni complessive superiore al 90, affiancata ai complimenti dei commissari esterni colpiti dalla preparazione e la brillantezza con cui sono state svolte le prove scritte e i colloqui orali.

“È un grande risultato” commenta la Preside, prof.ssa Elena Saccheggiani, “Rispecchia l’impegno che la scuola impiega nella preparazione scolastica e umana degli allievi. Il grande numero di iscritti nella scuola media per il prossimo anno, inoltre, ci fa comprendere che stiamo andando nella direzione giusta e che troviamo l’appoggio e la fiducia delle famiglie che decidono di affidarci il loro bene più grande, i loro figli. Siamo molto soddisfatti e speriamo di proseguire su questa via anche con le prossime novità”.

Sarà infatti un anno di cambiamento per l’Istituto, che saluta e ringrazia il Direttore in uscita, Don Mauro Balma, per i tre anni trascorsi insieme e si prepara ad accogliere il nuovo Direttore, Don Eligio Caprioglio. Inoltre, la scuola sta lavorando sodo per proporre all’utenza un nuovo percorso quadriennale per l’indirizzo Produzione e Trasformazione dei Prodotti dell’Istituto tecnico agrario.