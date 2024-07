Sere d’Estate alla Reggia: ogni venerdì e sabato aperture serali, eventi e spettacoli con biglietto speciale

Il grandioso complesso monumentale alle porte di Torino ospita dal 26 luglio al 31 agosto 2024 Sere d’Estate alla Reggia, rassegna che porta la musica e lo spettacolo dal vivo nei Giardini con concerti, serate dedicate al ballo e dj set immersi nella bellezza. Se gli spazi di Cascina Medici del Vascello propongono tra gli altri La Paranza del Geco, The Sweet Life Society e Afrodream in concerto, la selezione musicale al Giardino delle Rose è curata da Jazz:Re:Found. Per gli appassionati di danza, alle prime armi e non, l’appuntamento è alle ore 8 con lezioni di danza per imparare i passi più iconici del tango, del flamenco, dello swing e non solo.



Un’occasione in più per il pubblico per visitare in orario serale la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant’Uberto, gli altri suoi magnifici ambienti, la grande mostra alle Sale delle Arti Capodimonte da Reggia a Museo, le altre mostre in corso e le installazioni d’arte contemporanea Venaria Green Art e Mainolfi/Sculture. Bestiario nei Giardini.