Pinerolo Sound Festival: sul palco l’autentico ed eclettico Gianpaolo Pace Marcianò

È autentico, eclettico e appassionato. La sua musica sa di vita vissuta e il suo primo album ha ormai 10 anni: era il 2015 quando Gianpaolo Pace Marcianò faceva uscire ‘L’ultimo uomo sulla Terra’, interamente autoprodotto, a cui sono seguiti altri due dischi.

Parallelamente alla musica lavora come doppiatore in serie tv, film e documentari. L’artista fa parte della line up del Pinerolo Sound Festival, la manifestazione di musica indipendente che si terrà il 25 maggio, dalle 17, in piazza Roma, a Pinerolo (ingresso libero).