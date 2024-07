Bardonecchia, divieto di circolazione in Strada Provinciale 235 per Rochemolles

Divieto di circolazione in Strada Provinciale 235 per Rochemolles

A seguito di approfondito esame in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Sindaco di Bardonecchia, la Città Metropolitana di Torino e le Forze di Polizia, il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto in data odierna il divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i motocicli, dalle ore 7 del 12 luglio alle ore 19 del 14 luglio, sulla Strada Provinciale 235 per Rochemolles dall’intersezione della stessa con il corso Sommelier fino al rifugio CAI “Scarfiotti” nel territorio del Comune di Bardonecchia.

Il provvedimento si è reso necessario in relazione ad iniziative non autorizzate, connesse ad un motoraduno preannunciato sui social network sul territorio di Bardonecchia. È fatto salvo l’accesso per i soggetti aventi titolo legittimo.