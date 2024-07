Students Pictures Show 2024: 26 fotografi da tutto il mondo si incontrano a Camera

La IX edizione del Summer Intensive Program in Visual Storytelling è quasi giunta al termine.

Quest’anno sono 26 le fotografe e i fotografi provenienti da diverse parti del mondo tra Italia, Stati Uniti, Olanda, Germania, Ecuador ed Emirati Arabi Uniti, che si sono riuniti a Torino per approfondire e sperimentare il linguaggio della fotografia documentaria contemporanea, prendendo parte a un’esperienza unica in Europa per la qualità e la ricchezza della sua offerta formativa.



Guidati dai docenti dell’International Center of Photography (ICP) di New York Karen Marshall, Andrew Lichtenstein, Gaia Squarci, Alessandro Ghirelli e Nausicaa Giulia Bianchi, i partecipanti stanno sviluppando le proprie ricerche fotografiche in dialogo con il territorio torinese o con quello di provenienza, misurandosi con culture e lingue diverse, indagando luoghi in trasformazione o esplorando comunità spesso inosservate del nostro spazio sociale.



Tra loro, Andres Altamirano fotografa uno spaccato dell’immigrazione latino-americana a Torino, incontrando le diverse generazioni della comunità che ruota attorno a un ristorante peruviano a conduzione familiare. Ananya Mishra lavora con alcune organizzazioni per i diritti LGBTQ+ per raccontare la quotidianità di persone transgender – tra cui la prima donna trans riconosciuta in Italia senza essersi sottoposta a operazioni chirurgiche e a trattamenti ormonali –, soffermandosi sulle diverse modalità di percepire ed esprimere l’identità di genere. Chetna Vaidyanathan ritrae ragazze conosciute casualmente in città, con le quali costruisce una relazione di fiducia, per restituire una prospettiva femminile sulle aspettative e le sfide che le giovani donne devono affrontare nel mondo di oggi. Alessia Caliendo indaga, da un punto di vista antropologico e sociale, le trasformazioni e le stratificazioni di Piazzale Loreto a Milano, un luogo intriso di storia, oggi al centro di un importante intervento di riqualificazione. Sono questi alcuni dei temi dei lavori che stanno prendendo forma, in una pluralità di sguardi resi attraverso la sperimentazione di diversi approcci e tipologie di narrazione visiva.



Mercoledì 17 luglio alle 18.30 nel Gymnasium di CAMERA, con un incontro aperto al pubblico, al termine del quale si terrà un dj set e si potranno gustare i cocktail di Centralino Club e i panini vegani di Van Ver Burger .