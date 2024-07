SENEC e l'innovazione energetica: verso un futuro sostenibile

I pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar di SENEC, azienda leader nella fornitura di soluzioni avanzate per la produzione, l'accumulo e la gestione dell'energia rinnovabile, sono la soluzione ideale per ottimizzare la produzione energetica anche in condizioni di scarso irraggiamento. L’aspetto innovativo? La tecnologia a mezza-cella di tipo n di cui sono dotati.

Fondata nel 2009 a Lipsia, SENEC ha l’obiettivo di promuovere un uso consapevole e responsabile delle risorse e di offrire la libertà alle persone di produrre, utilizzare e condividere la propria energia rinnovabile.

Tra i prodotti dell’azienda è possibile trovare anche il sistema di accumulo fotovoltaico SENEC.Home, il quale consente di raggiungere un'autosufficienza energetica fino al 90% nelle abitazioni. È una soluzione particolarmente vantaggiosa, poiché permette di immagazzinare l'energia prodotta durante il giorno per utilizzarla nelle ore notturne, garantendone una riserva continua.

Nel 2018, SENEC ha fatto un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita internazionale. Come? Con la sua acquisizione da parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG: si tratta di uno dei maggiori fornitori di energia in Germania.

La combinazione dell'esperienza di SENEC con il supporto dell’impresa tedesca ha creato un potente binomio che ha consentito di rafforzare la posizione della prima sul mercato globale. La vasta rete di conoscenze e competenze tecnologiche aggiuntive, ha fatto sì che SENEC accelerasse lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'energia green.

Dal 2017, inoltre, l’azienda ha esteso la sua presenza in Italia con la fondazione di SENEC Italia. Sono due le sedi operative, una a Milano e l’altra a Bari. Qui, un team di esperti offre consulenza e supporto personalizzato alla clientela.

L'attenzione ai dettagli di SENEC e la volontà di raggiungere l’eccellenza sono dimostrate dalle numerose certificazioni internazionali ottenute negli anni, tra cui la UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità, la UNI EN ISO 14001:2015 per l'impegno dell'azienda nella gestione ambientale e la UNI EN ISO 45001:2018 per la salute dei dipendenti e la sicurezza sul lavoro.

Infine, le collaborazioni con istituzioni di ricerca e organizzazioni sportive sono un ottimo modo per mantenere i prodotti in vendita aggiornati con le ultime innovazioni tecnologiche. SENEC ha il forte desiderio di promuovere un uso consapevole delle risorse per migliorare la qualità di vita delle generazioni future.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti dall’azienda e per richiedere un preventivo gratuito, visitare il sito ufficiale all'indirizzo https://senec.com/it.