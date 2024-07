Estate al Parco Nazionale Gran Paradiso: incontri, passeggiate letterarie, escursioni e degustazioni

Nel mese di agosto continueranno le attività all’interno del più antico Parco di Italia, tra la Valle d’Aosta e il Piemonte, per far conoscere e promuovere l’area protetta del Gran Paradiso.

Anche quest’anno sono molte le località valdostane che stanno ospitando e ospiteranno appuntamenti e iniziative del Parco, collegate alla natura e alla

sostenibilità e che si aggiungono a quelle già avviate tra giugno e luglio, come la rassegna “Natura in Evoluzione” nei Centri del Parco dedicati alla ricerca, alla divulgazione scientifica e alla tutela della biodiversità, e la riapertura della “Fucina da Rame” a Ronco Canavese, sul lato piemontese del Parco.



Sabato 20 luglio, e per tutto il mese di agosto, a Rhêmes Notre-Dame (AO), piccola comunità di appena 88 abitanti, situata a oltre 1.700 metri di altitudine, comincia l’iniziativa Territorio, Uomo e Ambiente che coinvolgerà tutta la Valle. In questo periodo estivo quei luoghi sono ideali per escursioni, conferenze ed incontri a tema dedicati al rispetto della natura, alla conoscenza del territorio, al corretto comportamento all’interno del Parco e alla crisi climatica. A questo proposito sono in programma quattro incontri con i guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, il 20 e il 27 luglio e il 17 e il 31 agosto, con un

approfondimento sul tema dell’introduzione dei cani nel Parco e sulle norme di comportamento nell’area protetta. Sempre nella Valle di Rhêmes, il 26 luglio, il 2 il 9 agosto si potrà partecipare alla passeggiata alla scoperta delle erbe commestibili ed officinali, che si intreccerà con dei laboratori sulle piante e sugli antichi rimedi della montagna ad esse legate (29 luglio, 5 e 19 agosto). Un’iniziativa a cura della naturopata Cristina Faoro, in collaborazione

con Centre d’études Les Anciens Remèdes.



Il fine settimana del 10 e 11 agosto sarà in compagnia di esperti di natura, clima e ghiacciai, con la possibilità di trascorrere una notte in quota nella Foresteria del Parco. Si tratta dell’evento “Il ghiacciaio della Vaudaletta come testimone del cambiamento climatico”. Due giorni di wilderness pura, in cui si avrà l’opportunità di vivere, in prima persona, l’importanza dello studio e della conoscenza ai fini della conservazione ambientale, soprattutto in un momento storico di vulnerabilità climatica estrema, e in una location esemplare come quella della Vaudaletta.



Nella giornata di lunedì 12 agosto si svolgerà la passeggiata letteraria. Accompagnati dalla guida ambientale Lolita Bizzari e dall’autrice Lorenza Bernardi, si scopriranno i segreti più profondi, sfogliando con la prima il libro della natura, e con la seconda testi scritti da autori che hanno profondamente vissuto la montagna, come Robert Macfarlane, Antonia Pozzi e Enrico Camanni. Per le serate del 16 e del 30 agosto sono inoltre previste delle escursioni notturne alla scoperta delle costellazioni, accompagnati da una Guida del Parco.

Il 10 agosto ci si sposta a Rhêmes-Saint-Georges per l’appuntamento con la Festa della segale, che valorizza il progetto “La Vallée du seigle”. Un’idea nata 11 anni fa, con lo scopo di far conoscere le peculiarità della segale autoctona, reintrodotta nel territorio comunale da alcuni anni e per la quale si sta concretizzando l’intera filiera, attraverso l’iniziativa privata, affiancata dai progetti delle aree interne e da progetti europei, in collaborazione con la Fondation Grand Paradis. La segale sarà l’indiscussa protagonista, nelle sue diverse rappresentazioni: dal classico pane nero ai prodotti dolciari,

ai piatti della tradizione rivisitati. Ci saranno anche ricette innovative, come il gelato di segale, la birra di segale e altri prodotti alcolici. Si potrà inoltre assistere ad alcuni momenti di lavorazione del pane tradizionale e del pan dolce, con l’abbinamento di svariati prodotti, miele, yogurt, formaggio fresco e stagionato, tutti rigorosamente a kilometro zero e presentati dai produttori locali. All’evento verranno invitate le Aziende che si fregiano del Marchio di Qualità del Parco, occasione per far conoscere e offrire al pubblico prelibatezze che hanno ottenuto il riconoscimento del Parco Nazionale Gran Paradiso. Durante la giornata sono anche previste delle visite guidate alla scoperta dei forni e dei mulini, nonché momenti di animazione per bambini: la giornata sarà allietata da musica e danze tradizionali presentate da un vivace gruppo folkloristico.



Venerdì 23 agosto la giornata, tra storia e cultura, sarà dedicata alla scoperta delle tipicità del territorio di Aymavilles: Une Journée a Aymavilles, tra Storia e Natura. Sono in calendario passeggiate tematiche con le guide escursionistico-naturalistiche e turistiche per parlare di natura e storia del territorio, passando dalla Cripta di Saint-Léger all’acquedotto romano di Pont d’Ael, passeggiando tra i vigneti che caratterizzano il territorio di Aymavilles, per arrivare infine al Castello e scoprirne la storia con una guida esperta. A fine giornata, in collaborazione con la cooperativa sociale Les Aigles di Sarre, verrà offerta una degustazione di vini e di prodotti locali per assaporare e conoscere Aymavilles anche attraverso il gusto. Saranno due i percorsi: uno lungo per l’intera giornata e più uno breve della durata di un paio di ore. Dalle 16.30 alle 17.30 ci sarà anche la possibilità di visitare il Castello di Aymavilles, a cui seguirà la degustazione vini e prodotti locali.

Cammina, pedala, osserva: il Gran Paradiso vicino a noi! sarà il tema della giornata di sabato 7 settembre organizzata dalla Pro loco di Villeneuve, in collaborazione con il Parco e il Comune di Villeneuve. Si tratta di un’escursione guidata, a piedi o in E-bike, nei sentieri e/o strade poderali da Villeneuve al Villaggio di Poignon, alla scoperta del territorio comunale incluso nell’area protetta. La durata stimata della salita è di circa 2 ore e mezza, e prevede un numero massimo di partecipanti. L’organizzazione, al fine di rendere la passeggiata ancora più interessante e istruttiva, posizionerà lungo tutto il

percorso cartelli che illustrano aspetti positivi o negativi riguardanti la flora, la fauna, la salvaguardia degli animali e le piante protette. Durante il pranzo sarà consegnata ai partecipanti una scheda con alcune domande su quanto osservato. A seguire saranno sorteggiate cinque schede, premiate con prodotti di aziende a Marchio di Qualità del Parco e ingressi al Centro Acqua e Biodiversità (Centro Lontra) di Rovenaud.