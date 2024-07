A Chieri, tutto pronto per la seconda Festa del Piemonte

Venerdì 19 luglio, alle ore 21, presso il cortile del Municipio, in via Palazzo di Città 10, la Città di Chieri celebra la seconda Festa del Piemonte con lo spettacolo teatrale in lingua piemontese «Chila… Chiel… e… ‘r servitor!!! », una pièce originale, scritta appositamente per l’occasione da Franca Aiassa e Bruno Masera, amatissimi protagonisti a Chieri del teatro in lingua piemontese. Sul palco con Franca Aiassa e Bruno Masera ci sarà anche Mario Pavesio; le musiche saranno a cura del gruppo “Ij Sinch Broch”.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, sarà preceduto, alle ore 18, dalla Promenade danzante in costumi d’epoca per le vie del centro storico – con abiti del 1850 – organizzata dalla Società di Danza Torinese.

La Festa del Piemonte è stata istituita con la legge regionale 15/2022, e si celebra il 19 luglio, anniversario della battaglia al Colle dell’Assietta (1747) tra i francesi di Luigi XV e l’esercito sabaudo di Carlo Emanuele III.

«Il 25 marzo del 2021 il Consiglio comunale di Chieri approvava all’unanimità un Ordine del Giorno proposto dal consigliere Luigi Furgiuele, con cui si chiedeva alla Regione Piemonte di istituire una Giornata della Lingua e della Letteratura Piemontese-ricordano il Sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessore alla Cultura Antonella Giordano-in quanto il patrimonio culturale, linguistico e letterario del nostro Piemonte deve essere tutelato, valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. In un certo senso siamo stati anticipatori della decisione della Regione Piemonte, che un anno dopo con apposita legge ha reintrodotto la Festa del Piemonte allo scopo di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell’originale patrimonio culturale regionale e di diffondere la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione. Dopo il successo dello scorso anno, il cortile del nostro Municipio torna ad ospitare la Festa del Piemonte con uno spettacolo teatrale in lingua piemontese, scritto apposta per questa occasione».