10 Must-Have Accessori per l'Estate: Stile e Funzionalità

L'estate è sinonimo di sole, mare, vacanze, uscite con gli amici e tanto divertimento. Questa è anche la stagione in cui la voglia di esprimere il proprio stile aumenta. Ogni anno nascono nuove tendenze e accessori indispensabili che aiutano ad affrontare il caldo con eleganza e praticità. Dagli occhiali da sole ai sandali, passando per cappelli e borse di paglia, questi 10 must-have che troverai di seguito ti aiuteranno a affrontare la stagione. Preparati a goderti l'estate con stile!

Occhiali da Sole

Gli occhiali da sole sono l'accessorio estivo per eccellenza. Oltre a proteggere gli occhi dai raggi UV dannosi, aggiungono anche un tocco di fascino e personalità. Quest'anno tra i modelli più in voga troviamo gli oversize, aviator e con lenti colorate che possono assumere diverse tonalità, neri per chi vuole rimanere più sobrio e colori accesi per chi vuole esprimere allegria. In ogni caso, scegli un paio che si adatti alla forma del tuo viso e che rispecchi il tuo stile personale.

Cappello di Paglia

Il cappello di paglia è un accessorio estivo da portare assolutamente in spiaggia, non solo perché si abbina magnificamente ai costumi da bagno e ai prendisole ma anche perché aiutano a proteggere la testa dal sole cocente. Questo accessorio può essere utilizzato anche per delle passeggiate in città e delle gite fuoriporta.

Borsa di Paglia

Quando si tratta di accessori estivi, non può mancare una borsa elegante e funzionale. La borsa di paglia ne è un esempio perché è capiente, leggera e alla moda, perfetta per conservare tutto ciò di cui si ha bisogno: telo da mare, crema solare, libro e occhiali da sole. Affidarsi a un’azienda di borse e valigie garantisce che ogni dettaglio sia perfetto e che non si incorra in oggetti di scarsa qualità.

Sandali

Per i piedi non c’è niente di meglio che di un bel paio di sandali per stare comodi e freschi. Dai classici infradito ai sofisticati sandali con cinturini, c'è un'infinità di opzioni per ogni occasione. Dai modelli in pelle da utilizzare di giorno fino a quelli col tacco per la sera, i sandali sono sempre una scelta vincente.

Costume da Bagno

Per le giornate al mare, in piscina o al lago un buon costume da bagno è essenziale. Quest'anno, i modelli più in voga sono quelli interi affiancati da quelli a vita alta. L’importante però è scegliere un costume che sia comodo e ci faccia sentire a nostro agio. I colori che si vedono di più in giro sono quelli vivaci, anche le stampe non mancano con motivi tropicali che vi faranno risaltare in spiaggia.

Abito Lungo

Gli abiti lunghi e svolazzanti sono perfetti per le serate estive. Freschi e leggeri, possono essere declinati in base ai diversi momenti della giornata. I modelli floreali e con stampe etniche sono particolarmente trendy quest'anno e sono ideali per le giornate in città. Per la sera invece un abito lungo monocolore abbinato a sandali bassi o a zeppa vi farà stare comode e allo stesso tempo eleganti.

Kimono

Il kimono è un capo molto d’effetto. Può essere utilizzato sia come copricostume che come parte di un outfit casual. Leggero e arioso, è perfetto per rendere l’outfit più sbarazzino. Scegli un kimono con tonalità tenui per un effetto rilassato ed estivo.

Accessori per i Capelli

In estate è difficile portare i capelli sciolti ecco che gli accessori per legarli entrano in gioco completando l’outfit. Tramite i capelli è possibile aggiungere un tocco di stile al tuo look estivo. Fasce, foulard e fermagli sono alleati stilosi per tenere a bada i capelli nelle giornate ventose o umide.

Orologio Impermeabile

Un orologio è un evergreen ma in estate è importante che sia impermeabile per reggere alle giornate fuori casa. Ma non solo, uno smartwatch è un accessorio pratico per tenere traccia delle attività all'aperto come nuoto, corsa ed esercizio fisico a corpo libero. I cinturini sono intercambiabili per adattarsi a tutti gli stili, dai monocolore alle stampe ce n’è per tutti.

Ventaglio

Infine, il ventaglio, oggetto che trasuda stile e mistero ma che allo stesso tempo aiuta a stare freschi. Questi spaziano dallo stile boho a quello più elegante e scintillante. Porta sempre con te un ventaglio per creare un’aurea di eleganza e rinfrescarti.