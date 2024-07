Caselette: in Piazza CAYS arriva “Viva la Puglia”, ospite d’eccezione il Cantautore Pugliese Mimmo Cavallo

Appuntamento venerdi 19, sabato 20 e domenica 21 luglio con Viva la Puglia il un nuovo format di street food e cucina genuino, che porta nelle principali piazze tutto il sapore autentico della Cucina di Puglia dove si fondono anche cultura e spettacolo con un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare e laboratori di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese per l’occasione Mimmo Cavallo il cantautore pugliese sarà accompagnato per l’occasione il cantautore pugliese sarà accompagnato da Carmine Migliore e Stefano Ripa. Inizio alle 21, ingresso gratuito.

Mimmo Cavallo chi era giovane nel 1980 lo ricorderà per il suo ironico inno di battaglia «Siamo meridionali», che in quell’anno furoreggiò sulle frequenze di tutte le radio libere. Ma nel suo canzoniere ci sono anche grandi classici come «Caffè nero bollente» (per Fiorella Mannoia), «Viva l’amore» (per Mia Martini) o «Vedo Nero» (Zucchero).

Classe 1951, da Lizzano in provincia di Taranto, Cavallo ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, che lo vede raggiungere l’apice della popolarità nella prima metà degli ‘80, quando pubblica i suoi album di maggior successo per etichette storiche come Cgd e Fonit Cetra. Nel 1980 il suo primo disco, che prende il titolo dalla già citata «Siamo meridionali»: un debutto che gli assicura un futuro da autore molto ricercato per artisti come Gianni Morandi, Al Bano, Syria, Loredana Bertè e Ornella Vanoni. Ancora oggi Mimmo Cavallo propone certi pezzi nei suoi show dal vivo, dove si trasforma in una forza della natura con vocalità bluesy e carisma mediterraneo in grado di coinvolgere il pubblico. La particolarità della sua musica e dei suoi testi, una miscela di rock ironico e graffiante unito a ballate dolcissime, ne fa subito uno dei cantautori più originali della sua epoca. Non si può parlare di Mimmo Cavallo prescindendo dal suo luogo di appartenenza, il Salento, terra di Primitivo e di Taranta.

Anticipato nel 2022 da “’U Vurpe” poi dal singolo “Oh Mimì”, dedicato a Mia Martini e dal nuovo singolo “La Libertà”, il suo nuovo album sarà presto pubblicato da Suoni dall’Italia.

Informazioni e contatti

