Sanità, Pentenero e Avetta (PD): "Ambulanze, emodinamica e oculistica: Chivasso merita più attenzione"

"Il comitato di Distretto dell’AslTO4 convocato giustamente dal Sindaco di Chivasso Claudio Castello è stato molto partecipato. Erano presenti tanti amministratori locali - questo il commento di Gianna Pentenero, Capogruppo Consiglio Regionale del PD e Alberto Avetta, Consigliere regionale PD.



"Ciò significa che i problemi in campo sono seri e meritano risposte tempestive ed adeguate da parte della Giunta Cirio - proseguon i due esponenti dem della Regione - In queste settimane siamo stati costretti ad assistere a troppi problemi irrisolti: dalla riduzione delle ambulanze medicalizzate alle difficoltà di accesso al pronto soccorso di Chivasso, dall’emodinamica con orari ridotti al servizio di oculistica che, dopo anni, resta ancora senza senza certezze in particolare per gli interventi di cataratta. Chivasso e il suo territorio meritano più attenzione."



"La stessa che dobbiamo alla professionalità con cui gli operatori sanitari dell’ospedale di Chivasso si spendono per curare i cittadini nonostante tutte le difficoltà ampiamente note ormai da troppo tempo - concludono Pentenero e Avetta - Le rassicurazioni di prammatica del Direttore Generale della AslTO4 sono apprezzabili ma non più sufficienti. Questo territorio attende risposte concrete".