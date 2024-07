Grandi occasioni per rinnovo locali alla Fine Art Images Gallery di Chieri!

È possibile scegliere le opere e le cornici direttamente presso i locali di Via San Giorgio 2 a Chieri (TO) poiché la Fine Art Images Gallery rinnova i locali e fino al 31 luglio lancia una promozione su tutte le opere presenti in galleria che verranno scontate del 40 %.

Sono disponibili centinaia di opere di ogni genere, con formati che vanno dal 40 x 50 cm. fino al 100 x 150 cm. con cornice classica o con montaggio su Dbond e cornice all’americana o semplicemente solo la stampa con il passpartout.

La Galleria

Fine-Art Images Gallery fondata nel 2017, nasce con l’intento di avvicinare quante più persone ad una conoscenza più approfondita della fotografia, riconosciuta ormai come forma d’arte da istituzioni museali e collezionisti di tutto il mondo.

​La galleria si occupa della vendita di opere dei maestri del XX secolo e una vasta gamma di fotografi contemporanei, consulenza per il collezionismo, la valorizzazione e la protezione dell'immagine.

Durante tutto l'anno mostre ed eventi con un occhio di riguardo agli artisti emergenti.

​Toccando tutti i generi, dalle opere vintage al fotogiornalismo, dai ritratti ai nudi, paesaggi, reportage e fotografia contemporanea, offre consulenza su ogni aspetto della fotografia, compresa la conservazione e la valorizzazione grazie alla partnership con professionisti del settore.

Fine Art Images Gallery cura la rubrica di Giorgio Gatti “Uno scatto, una storia”, che racconta le storie e le biografie di fotografi del passato e attuali, puoi vederla cliccando qui .

Informazioni e contatti

Orari di apertura:

Dal martedì al sabato dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 19.00

Domenica dalle 09:30 alle 13:00

Indirizzo Via San Giorgio, 2 - 10023 Chieri (TO)

Tel.: +39 011 1889 2157

Sito web: www.fine-art-images.it