A Carmagnola una app ti dice parcheggi, bagni e bancomat accessibili a tutti

Il Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Fondazione Mario e Ofelia Martoglio, l’azienda locale E.C.S. e Casa Roberta, residenza per l’accoglienza di persone non in condizioni di vivere autonomamente, annuncia il prossimo lancio di un innovativo progetto di accessibilità che mira a rendere la città più inclusiva e accogliente per tutti i cittadini.

L’obiettivo è quello di intervenire con azioni concrete per ridurre le barriere architettoniche presenti nella città. Grazie alla collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune, saranno caricate su una App per smartphone tutte le aree accessibili della città, a partire da servizi di base come parcheggi, bagni e bancomat.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento dei commercianti, per mappare e segnalare gli esercizi commerciali e i ristoranti accessibili, l’installazione di apposite pedane, la messa a dimora di panchine inclusive e la realizzazione di itinerari percorribili con la carrozzina nei parchi pubblici.

La Fondazione Mario e Ofelia Martoglio e l’azienda E.C.S. forniranno un contributo economico per la realizzazione del progetto, mentre Casa Roberta offrirà il suo supporto concreto nell’individuazione delle aree di intervento.

Giovanna Ferrero, Segretario Generale della Fondazione Martoglio, dichiara: “Non abbiamo l’obiettivo di fare tutto subito, perché potrebbe essere fallimentare. Il nostro orizzonte temporale è di almeno di tre anni, durante i quali monitoreremo il territorio e agiremo con azioni puntuali, con l’obiettivo di dare valore alla nostra città e renderla sempre più accessibile, prima di tutto per i suoi abitanti. Ma vogliamo essere ambiziosi e pensare che questo progetto possa contribuire a rendere Carmagnola più appetibile dal punto di vista turistico”.

Il Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio, dichiara: “Siamo orgogliosi di annunciare questo progetto che rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità. Rendere Carmagnola una città più inclusiva e accessibile non è solo un dovere civico, ma un'opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti i nostri cittadini. Un’iniziativa che contribuirà a costruire un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, possa muoversi liberamente e partecipare attivamente alla vita della città. Crediamo inoltre fermamente che questo progetto possa valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, rendendo Carmagnola una meta ancora più attraente per i turisti”.

Carmagnola ha molto da offrire e da valorizzare, dai numerosi musei e le aree verdi, agli edifici storici e alle importanti manifestazioni che organizza in ambito culturale e turistico. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita per i residenti, ma potrà anche attrarre visitatori, rendendo la città un esempio di inclusività e accessibilità.

Il progetto sarà ufficialmente presentato il 31 agosto alle ore 18:00 sul palco della Fiera Nazionale del Peperone, in Piazza Sant’Agostino, con la partecipazione in qualità di testimonial di Francesco Messori, capitano e co-fondatore della Nazionale italiana amputati di calcio.

Un appuntamento importante per la comunità e un’occasione per conoscere nel dettaglio le iniziative che trasformeranno Carmagnola in una città più accessibile e inclusiva.