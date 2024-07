Torino, car sharing accessibile anche alle persone con disabilità. Catanzaro (Pd): "Abbattiamo i pregiudizi"

La Città propone agli operatori di mettere a disposizione veicoli accessibili alle persone con ridotte capacità motorie per un numero massimo di un veicolo per Circoscrizione per ciascun operatore. Per la gestione di tale tipologia di veicoli la Città darà in concessione, all’operatore che ne farà richiesta, uno stallo per ogni veicolo in modo tale da poter gestire tale tipologia di veicoli in modalità station based.