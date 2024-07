The Meme Games raccoglie $120.000 nel primo giorno di prevendita

L’entusiasmo per le Olimpiadi 2024 ha raggiunto anche il settore delle criptovalute. Con il mercato nuovamente in crescita e il Bitcoin sopra i 65.000 dollari, i trader stanno puntando sulla nuova meme coin The Meme Games, basata su un sistema di gamificazione della presale.

VAI ALLA PRESALE DI THE MEME GAMES

Le caratteristiche del progetto

La presale del progetto è cominciata il 16 luglio, con più di 120.000 dollari raccolti, a testimonianza dell’interesse dei trader per la meme coin.

La raccolta fondi durerà fino alla cerimonia di chiusura delle Paraolimpiadi, prevista per il 10 settembre.

Al momento, il token MGMES viene venduto a 0,009 dollari, un valore che crescerà con ogni fase della presale.

Vediamo qui di seguito quali sono le caratteristiche principali del progetto e quali sono i vantaggi per gli utenti che intendono comprare il token in presale.

La meme coin delle Olimpiadi: The Meme Games vuole diventare la meme coin delle Olimpiadi 2024 per la community delle criptovalute, in modo da sfruttare l’hype per l’evento dalla data di partenza, fino alla cerimonia di chiusura delle Paraolimpiadi.

I personaggi delle meme coin: The Meme Games sfrutta la fama dei personaggi delle meme coin più famose come Doge, Pepe, Brett, Turbo e Dogwifhat. Ogni personaggio rappresentan un paese con un tocco unico e ironico tipico dei meme.

Una presale gamificata: Gli utenti possono competere in una competizione virtuale dei 169 metri acquistando il token MGMES in presale. Per ogni acquisto sarà possibile scegliere tra i 5 atleti delle meme coin. Se il proprio atleta vince, si otterrà un bonus pari al 25% sui token acquistati.

Competizione casuale ed equa: Ogni atleta ha un'uguale possibilità di vincere, garantendo una competizione equa e imprevedibile.

Acquisti illimitati per maggiori possibilità: i trader possono aumentare le possibilità di vittoria comprando più volte i token $MGMES. Per ggni acquisto sarà possibile selezionare un atleta diverso dal precedente, in modo da avere maggiori possibilità di vincere il bonus.

Staking: Gli utenti potranno fare staking del token MGMES sin dalla presale, acquistandolo con ETH, USDT, BNB o carta di credito. I token MGMES acquistati verranno bloccati su Ethereum, per garantire ricompense passive. Sarà possibile mettere in stake anche i token vinti partecipando alla gara P2E.

Ricompense per lo staking

Le ricompense dello staking verranno distribuite al ritmo di 71,53 MGMES per blocco Ethereum nell’arco di 2 anni e si baseranno sull’APY, attualmente al 4060%.

Lo staking permetterà alla community di crescere e di attenuare la pressione di vendita dopo il listing del token MGMES su DEX.

Tokenomics e Roadmap

Stando a quanto riportato sulla pagina web della presale di The Meme Games, la tokenomics prevede una fornitura totale di 2.024.000.000 MGMES, un numero simbolico che rappresenta l'anno delle Olimpiadi.

L'offerta totale sarà suddivisa come segue:

38% per la presale

10% per lo staking

9,30% per i premi del gioco

17,70% per i fondi del progetto

10% per la liquidità

15% per il marketing

Per quanto riguarda la roadmap, questa è stata articolata in tre fasi diverse.

Fase 1

Creazione del progetto

Audit dello smart contract del token MGMES effettuato da SolidProof il 10 luglio 2024

Lancio della presale

Creazione delle pagine social del progetto

Fase 2

Campagna di marketing su siti web e social media

Collaborazioni per sponsorizzare il token MGMES

Gamificazione della presale con bonus per i trader

Fase 3

Listing del token su DEX

Inserimento su CoinMarketCap e CoinGecko

Inoltre, secondo il sito ufficiale, il team del progetto lancerà un ulteriore gioco basato sulle Paralimpiadi.

VAI ALLA PRESALE DI THE MEME GAMES