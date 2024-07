Iniziati i festeggiamenti per i 100 anni della Usd Pro Grugliasco

Sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per i 100 anni della società di bocce Usd Pro Grugliasco di via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco, Un secolo di storia, tanti grandi campioni e migliaia di appassionati che si sono sfidati, dai primi anni '70 su questi campi subito fuori il centro abitato e, prima ancora, dal 1924, nel centro cittadino, in via San Rocco.

Gli associati sono circa 120, tre squadre di dilettanti B, C e D che militano nei campionati in tutti i livelli. E non è facile gestire risorse umane e finanziarie per oltre un secolo, oltre, ovviamente agli ottimi risultati sportivi ottenuti fino ad oggi. L'Usd Pro Grugliasco ce l'ha fatta grazie ai presidenti che si sono succeduti, merito del loro impegno e della loro passione per questo sport e per questa società. Da 100 anni la Bocciofila è un luogo di aggregazione, sport e inclusività.