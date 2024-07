Valentina Persia chiude la rassegna Il cabaret in piazza

È Valentina Persia a chiudere quest’anno la rassegna “Il cabaret in piazza”, promossa da Nova Coop in collaborazione con i tenants della Piazza Commerciale Botticelli (via Botticelli 85, Torino). La simpatica attrice comica, che recentemente ha svelato un lato inedito delle sue origini abruzzesi conducendo un programma di cucina in cui reinterpretava i piatti della sua terra, è una cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, conosciuta dal grande pubblico per i suoi spettacoli e per le numerose partecipazioni televisive in programmi di cabaret e comicità.

Arrivata alla fatidica ma bellissima età dei cinquant’anni (a quaranta non si lamentava), Valentina nel suo spettacolo “Ma che te ridi?!” tira le somme le somme del vissuto con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio.

Il suo viaggio nei cinquant’anni è soprattutto un’immersione in quei trenta trascorsi sul palcoscenico dove, nonostante tutto, non ha mai perso la voglia di ridere e far sorridere gli altri senza far mancare allo spettatore il richiamo del suo esordio televisivo e teatrale tra: imitazioni, barzellette canzoni e… momenti d'intimità!

Anche questo sesto e ultimo appuntamento della rassegna per l’estate 2024 si tiene nello spazio pubblico al centro della Piazza Commerciale Botticelli e verrà introdotto e presentato dall’attore comico torinese Mauro Villata, “maestro di cerimonie” del palco di “Il cabaret in piazza”.

