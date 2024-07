Santa Rita, anziano trovato in morto in casa: a dare l'allarme i vicini di casa

Ancora un anziano trovato morto in casa da diversi giorni.

Questa volta è accaduto in zona Santa Rita dove questa mattina i vigili del fuoco sono sono intervenuti, insieme agli operatori sanitari, in un appartamento di via Montezemolo 8. Al suo interno hanno trovato un uomo di 75 anni in avanzato stato di decomposizione.

A fare la segnalazione sono stati i vicini di casa allarmati dal cattivo odore.

Sul posto anche le volanti della polizia. Ancora in corso gli accertamenti sulla causa del decesso.