Musica, spettacolo e divertimento: successo per il Beinasco Summer Festival

Un concerto che nella serata del 21 luglio ha radunato migliaia di persone arrivate dalla città ma un pò da ogni dove. " È un risultato di cui sono orgoglioso: Beinasco si conferma capace di ospitare eventi importanti e di richiamo, con grandi artisti amati in tutta Italia ", ha detto soddisfatto il sindaco Daniel Cannati . " Un cambio di passo che dimostra che la nostra città sta diventando sempre di più viva, ricca di appuntamenti per tutte le età, che sa attrarre e sa coinvolgere la sua comunità. Questa è la nostra idea di città, questa è la Beinasco che continueremo a costruire ".

"Roma-Bangkok-Beinasco", verrebbe da dire, parafrasando il titolo di un suo grande successo: in piazza Dolci è stato un tripudio per Giusy Ferreri , che ha concluso la prima parte del Beinasco Summer Festival .

Il Beinasco Summer Festival, però, non finisce: l'appuntamento ritorna a settembre, a Borgaretto, con Cristina D’Avena e altri artisti, per far proseguire la festa anche a fine estate.