Joe Bastanich a caccia del miglior vitello tonnato: a Torino la prima puntata di Foodish

Andrà in onda questa sera la prima puntata di Foodish il nuovo programma su TV8 condotto da Joe Bastianich.

La puntata inaugurale si terrà a Torino e vedrà lo chef andare in giro per ristoranti per la città per assaggiare una singola specialità locale.



In ogni episodio del programma, sarà accompagnato da un vip, in questo caso si tratta di Antonella Elia. Insieme sono andati alla scoperta del vitello tonnato, secondo la ricetta di quattro ristoranti: Almondo Trattoria, L'Uliveto, Mollica e il Ristorante Casa Vicina.

La puntata andrà in onda in prima serata, alle ore 20:15.