Riparte il progetto "Solidarietà in movimento" per l'acquisto di un nuovo mezzo per l'Auser di Grugliasco

Riparte il progetto "Solidarietà in movimento" per l'Auser di Grugliasco

Riaccende i motori a Grugliasco il Progetto “Solidarietà in Movimento”. L’iniziativa è sostenuta dal Comune e viene proposta da Astra e garantirà la fornitura di un nuovo automezzo attrezzato con pedana per il trasporto delle persone con problemi di mobilità.

Il Progetto, realizzato da Astra in diversi comuni del Piemonte e d’Italia, permetterà all’associazione Auser Grugliasco di poter disporre gratuitamente, per ulteriori quattro anni, di un nuovo mezzo omologato ed attrezzato con pedana e dotato di tutti i comfort per rendere più comodi e sicuri gli spostamenti di tutti coloro che lo utilizzeranno. E saranno in tantissimi a usufruire di questo automezzo visto l’importante servizio già svolto per il territorio nei precedenti anni e il notevole aumento delle richieste di trasporto delle persone più fragili.

L’automezzo sarà nuovamente affidato all’Associazione “Auser Grugliasco” di via San Rocco 20 e verrà utilizzato sempre per accompagnamenti “solidali” per visite, controlli medici e terapie presso presidi ospedalieri, centri territoriali e ambulatoriali.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente presso la sede di Auser a Grugliasco, alla presenza del sindaco Emanuele Gaito, della Presidente di Auser Grugliasco Roberta Conti (con alcuni volontari e soci del direttivo Auser), dei responsabili di Astra Chiara Fabbri e Luca Fabbri e dell’incaricato di Astra Massimo Colarelli.

«Un’iniziativa utile e importante per noi, viste le sempre crescenti richieste di trasporto da parte dei nostri anziani e disabili che hanno bisogno e necessità di spostarsi su tutto il nostro territorio» ha affermato il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, che ha voluto ribadire l’impegno del Comune a sostenere l’iniziativa ribadendo la positiva collaborazione con Astra e Auser che dura da più di 8 anni.

Ha proseguito Chiara Fabbri affermando: «Grazie alla concretezza del Progetto “Solidarietà in Movimento” e all’esperienza di Astra, si possa dare continuità ad un servizio importantissimo con un mezzo nuovo».

Infine la Presidente di Auser Roberta Conti ha voluto ricordare quanto importante sia Auser per il comune di Grugliasco, vista la sua organizzazione e al prezioso aiuto dei volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo non solo per gli accompagnamenti e trasporti solidali, ma anche per altre attività utili alla socializzazione di chi è solo.

L’iniziativa verrà avviata nei prossimi giorni e coinvolgerà tutte le imprese, società, esercizi commerciali e realtà del Comune che vorranno contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone meno fortunate, applicando il loro logo aziendale alla carrozzeria del mezzo. Sarà un modo diverso per dare visibilità alla propria attività diventando sostenitori di un nobile progetto ad elevati valori sociali.