Controlli in piazza Bengasi e Porta Nuova: in manette un 26enne

Controllo interforze in piazza Bengasi e vie limitrofe, nonché nell’area della stazione “Porta Nuova”, dove sono stati effettuati anche dei controlli dei passeggeri dei treni in arrivo.

Durante gli accertamenti sono state identificate 215 persone: complessivamente una è stata arrestata e due denunciate. A questo si sommano i controlli in due attività commerciali in corso Vittorio Emanuele, a seguito delle quali sono state elevate due multe da mille euro in totale.

A finire nel mirino un cittadino ventiseienne maliano: il giovane è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino, per reati relativi a sostanze stupefacenti, per l’espiazione di una pena di reclusione di 1 anno e 1 mese e pertanto arrestato.

Inoltre, sono stati denunciati due cittadini subsahariani per possesso ingiustificato di armi e per violazione della legge sull’immigrazione.