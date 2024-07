Frantumano vetri di auto in sosta per rubare all’interno, fermati i due autori: una 26enne era ai domiciliari

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una 26enne italiana e un 53enne di origini marocchine gravemente indiziati di furto aggravato. La donna è stata inoltre indagata per evasione e l’uomo per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.



Le volanti erano giunte nella notte in via Pigafetta a seguito di una segnalazione per un furto su un’auto in sosta.



Gli agenti hanno poi notato due individui imboccare corso Duca degli Abruzzi con al seguito un borsone nero con dei frammenti di vetro sopra.



Fermati hanno scoperto il 53enne in possesso di due ferretti di rispettivamente 22 e 17 cm e di un borsone contenente numerose protezioni per arti marziali. La donna era invece agli arresti domiciliari, rendendosi di fatto responsabile del reato di evasione.



La refurtiva è risultata appartenere ad una macchina in sosta in via Pigafetta a cui era stato frantumato il finestrino. A seguito di ulteriori accertamenti i poliziotti hanno rintracciato altre tre macchine con finestrini danneggiati e rovistate a loro interno.