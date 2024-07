Scontro tra auto e camion sulla provinciale di None: grave un 41 enne

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito gravemente nella mattina di oggi, lunedì 29 luglio, per un incidente a None sulla Sp 142 che ha coinvolto un’auto (su cui viaggiava il ferito) e un mezzo pesante.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo che, a seguito dello scontro è finito fuori dalla carreggiata e i carabinieri di Cumiana per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.