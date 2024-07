Libri ad agosto: le presentazioni di Bröwa fra Val Grande e Val d’Ala

Numerose presentazioni di libri nel mese di agosto per E.C. Bröwa, lo scrittore della Val Grande di Lanzo che ha iniziato a pubblicare nel 2019 e ha ora otto romanzi all’attivo. Tutte le storie di Bröwa sono ambientate in questo territorio, raccontando natura e persone delle “sue” montagne. «Presento volentieri i miei libri ovunque, ma farlo qui rende ogni parola più concreta e vera», sottolinea l’autore.

Primo appuntamento è per giovedì 1° agosto alle 17 al Salone Comunale di Chialamberto con “Le cinque stagioni della montagna”, il romanzo che confronta un passato di splendore e un presente di declino delle Terre Alte. Organizza l’associazione Donne di Chialamberto.

Segue il 6 agosto alle 17.30 l’incontro organizzato dall’associazione Amici di Breno presso il ristorante “Da Cesarin”, dove si parlerà di “La strada nera”, storia di un paese di queste Valli, con tanti personaggi veri, che in molti potranno probabilmente riconoscere.

Mercoledì 7 agosto alle 21 tornano “Le cinque stagioni della montagna” al Palafestival di Pialpetta, nell’ambito del Groscavallo Mountain Festival, la manifestazione del comune più alto della Val Grande che tra luglio e agosto propone un mese di vari appuntamenti legati alla montagna.

Sabato 10 agosto alle 16.30, nei giardini dell’albergo-ristorante Savoia di Forno Alpi Graie (Groscavallo) si svolge la prima presentazione assoluta di “Quei giorni d’inverno”, il romanzo pubblicato da Bröwa nella scorsa primavera: una storia di freddo, di gelo e di neve, con due uomini inermi di fronte alla potenza incontrollabile della natura.

Dello stesso romanzo l’autore parlerà lunedì 12 agosto alle 21 presso il Salone Comunale di Chialamberto, per l’organizzazione della locale Pro Loco, e sabato 31 agosto alle 18 al Caffè Nazionale di Balme.

«Quest’anno ritorno con libri nuovi in luoghi dove ero già stato negli anni scorsi, e in altri sono invitato per la prima volta – commenta Bröwa – Il mio grazie va ai tanti gruppi e associazioni che tengono vive le attività culturali in questo territorio: collaborare fra noi “gente di montagna” è essenziale per valorizzare i luoghi splendidi e ricchi di potenzialità in cui viviamo».

Per la seconda metà di settembre è poi atteso un nuovo romanzo, questa volta legato a un drammatico episodio vero che coinvolse le Valli una trentina d’anni fa, che avrà la sua prima presentazione a Forno Alpi Graie (Groscavallo).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.