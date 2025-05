Gianluigi Buffon, Umberto Pellizzari, Mara Venier, Dacia Maraini: chi c'è oggi al Salone del Libro 2025

Si aprono oggi i cancelli del 37° Salone Internazionale del Libro di Torino.

Fino al 19 maggio ia Lingotto Fiere e l'Oval oltre 1200 espositori porteranno le loro novità al pubblico torinese, mentre incontri, concerti, laboratori, presentazione letterarie faranno da cornice alla kermesse.

Il taglio del nastro si terrà al Centro Congressi alle ore 11.30 con le autorità locali e il ministro Alessandro Giuli, a quale seguirà il discorso inaugurale di Yasmina Reza.

Tra gli autori da non perdere oggi, Dacia Maraini, Mara Venier, Fabio Fazio, Jan Brokken, Stefania S., Umberto Pellizzari, Gianluigi Buffon, Paolo Ruffini.

Piazzale Oval ORE 11.45 - 12.45 — SALA VIOLA LUIGI CIOTTI Autore di Cento passi verso un’altra Italia (Piemme) Con Mario Lancisi Modera Elena Ciccarello Trent’anni dalla fondazione di Libera e ottant’anni di don Luigi Ciotti. Storie ed esperienze raccontate in passato a cui se ne aggiungono altre, insieme a nuove persone, tra cui molte giovani, che si sono unite a Libera per contribuire a combattere mafie e corruzione nel nostro Paese.



Pad Oval ORE 14.00 - 15.00 — SALA ORO YASMINA REZA Lezione inaugurale della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro In collaborazione con Adelphi Yasmina Reza appartiene alla famiglia dei grandi ironisti, la vitalità delle sue drammaturgie e dei suoi romanzi scortica la realtà e ci restituisce un mondo feroce e commovente, comico e fragile. La sua lezione ha per titolo: Vediamo un po’



Centro Congressi ORE 14.30 - 15.30 — AUDITORIUM JOËL DICKER Autore di La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo) Se pensate che non ci sia niente di più rassicurante di una scuola, di una gita prima delle vacanze, preparatevi a ricredervi. Maestro contemporaneo della suspense, Joël Dicker ci consegna un romanzo che parla di genitori e insegnanti, bambini e bestie feroci, una storia capace di accelerare il battito di ogni tipo di lettore. Con la partecipazione del gruppo di lettura del Bookstock del Salone del Libro di Torino.



Pad 1 ORE 14.30 - 15.30 — SALA ROSSA ILARIA GASPARI, DACIA MARAINI E VERONICA RAIMO Autrici dei primi romanzi della serie I dieci comandamenti (Rizzoli) Con Federica Magro Tre romanzi che inaugurano una serie nata per raccontare in modo nuovo e attuale iI decalogo, con un punto di vista femminile, e e utilizzando la letteratura come strumento di interpretazione del mondo. A partire da L’hotel del tempo perso di Ilaria Gaspari, La bambina che vola di Dacia Maraini e Sabbie mobili di Veronica Raimo.



Pad Oval ORE 15.30 - 16.30 — SALA ORO ERIN DOOM DIALOGA CON… STEFANIA S. Romance: dove le parole incontrano l’anima In collaborazione con Sperling & Kupfer Con la sua serie Love Me Love Me, che sta per diventare un film, Stefania S. affronta temi, emozioni e dinamiche che rendono il romance affascinante e universale. In un dialogo inedito con Erin Doom ragiona del modo in cui questi elementi possano essere tradotti e amplificati nel passaggio allo schermo.



Pad 4 ORE 15.30 - 16.30 — BOOKLAB ALAE AL SAID Autrice di Il ragazzo con la kefiah arancione (Ponte alle Grazie) Con Enrico Terrinoni Nella Cisgiordania degli anni ‘60, il giovane Loai affronta bullismo e discriminazione finché l’amicizia con Ahmad gli insegna il coraggio. Quando scoppia la guerra dei Sei giorni, i due ragazzi affrontano insieme l’occupazione, in una storia che intreccia vicende personali e lotta di un popolo.



Pad 3 ORE 15.45 - 16.45 — SALA AZZURRA JAN BROKKEN Autore di La scoperta dell’Olanda (Iperborea), candidato al Premio Strega Europeo Con Alessandro Zaccuri In collaborazione con Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Fondazione neerlandese per la Letteratura, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Non lontano da Amsterdam, a Volendam, sospeso tra terra e cielo, dighe e campi, c’è l’hotel Spaander. Qui, a partire da fine Ottocento si sono incrociati migliaia di artisti da tutto il mondo, segnando la storia dell’arte moderna. Ma cosa li ha attratti in questo luogo? E in che modo le loro vicende si legano alla grande Storia degli ultimi due secoli? Jan Brokken apre il programma dedicato ai Paesi Bassi, Ospite d’onore del Salone del Libro 2025, con la presentazione del suo ultimo libro. L’incontro fa parte della sezione curata dai Paesi Bassi, Ospite d’onore alla XXXVII edizione del Salone del Libro.



Pad 1 ORE 15.45 - 16.45 — SALA ROSSA GIANLUIGI BUFFON Autore di Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi (Mondadori) Con Paolo Nori Nella sua lunga carriera Gigi Buffon ha battuto ogni record: dal suo esordio in serie A con il Parma nel 1995 all’approdo in Nazionale, poi la Juventus e la sua consacrazione a leggenda dello sport. Dietro la passione e i sogni si celano le paure e i dolori di una vita complessa, espressa ad alta intensità fuori e dentro il rettangolo di gioco. Un riconoscimento speciale a Esselunga, Main Partner del Salone del Libro, per la presenza in programma di questo incontro.



ORE 16.00 - 17.00 — SALA INTERNAZIONALE AMORE E CARRI ARMATI La frammentazione e la complessità dell’identità palestinese raccontate attraverso la letteratura Con Ziad Khaddash e Raed Wahesh Modera Grazia Dell’Oro In collaborazione con Emuse Lo scrittore e insegnante palestinese Ziad Khaddash esplora i paradossi e le contraddizioni del vivere sotto occupazione, tra frammenti biografici e finzione. Il giornalista, scrittore e poeta della diaspora palestinese Raed Wahesh ci offre nuovi spunti di riflessione in un percorso tra memoria, esilio e appartenenza.



Pad oval ORE 17.00 - 18.00 — SALA ORO LUCIANA LITTIZZETTO DIALOGA CON… FABIO FAZIO E MARA VENIER La leggerezza nella TV Come mescolare con sapienza informazione e varietà creando il giusto equilibrio per sostenere il racconto. Due capisaldi della tv, Mara Venier e Fabio Fazio, ci parlano del loro modo di intendere il linguaggio televisivo, della loro ricetta per mescolare l’alto e il basso, la durezza della realtà con il sollievo. Il loro storico appuntamento settimanale è fatto di confidenza e fiducia e aiuta a rendere questo presente più comprensibile. E con le risate anche più digeribile.



Pad 3 ORE 17.15 - 18.15 — SALA MAGENTA DAVIDE FERRARIO Autore di L’isola della felicità (Feltrinelli) Con Valerio Mastandrea Un’isola sperduta si arricchisce grazie al guano e precipita nel consumismo sfrenato. Con feroce ironia e ispirazione reale, il regista Davide Ferrario racconta la storia di Nauru, una parabola moderna sullo sviluppo, tra satira e consapevolezza.



Piazzale Oval ORE 17.30 - 18.30 — SALA VIOLA PAOLO RUFFINI Autore di Benito, presente! (Baldini+Castoldi) Grazie a uno shock spazio temporale, due insegnanti si ritrovano in una classe del 1890, e tra gli studenti c’è proprio lui, il piccolo Benito Mussolini. Sorge in loro un dilemma: eliminare il futuro dittatore o provare invece a cambiarlo attraverso l’educazione e l’amore?



Pad 1 ORE 17.45 - 18.45 — SALA OLIMPICA UMBERTO PELLIZZARI Autore di Vite in apnea (Sperling & Kupfer) Con Silvia Guerriero Umberto Pelizzari, apneista di fama internazionale, ci spiega come il respiro possa condizionare la nostra mente, aiutandoci a vincere lo stress, l’ansia e la paura, e rendendoci anche più felici. Pad 4



ORE 18.00 - 19.00 — ARENA BOOKSTOCK TUTTE LE VOLTE CHE… LIVE! Una puntata speciale alla ricerca di nuove storie Con Camilla Boniardi (@camihawke) e Alice Venturi Modera Daniela Collu In collaborazione con OnePodcast Alice Venturi e Camilla Boniardi (@camihawke) portano per la prima volta live Tutte le volte che, per una puntata speciale del podcast. Un modo nuovo per mescolare un po’ le carte, aggiungere nuove storie grazie al pubblico, in una location che di Storie ne sa qualcosa.



Pad 1 ORE 18.15 - 19.15 — SALA NUOVI EDITORI SCISMA IN UCRAINA A partire da Ecclesiologia ortodossa e scisma in Ucraina (Theosis) Con Aleksej Gansha, Georgios Karalis e Marian Selvini Come si è formata la metropolia di Kiev? Che situazione ecclesiale esisteva in Ucraina durante il comunismo e come si è evoluta? E quali cambiamenti ha portato l’invasione russa? Un incontro con Georgios Karalis, uno degli autori del volume, padre Marian Selvini della chiesa ortodossa russa di Genova e il lettore ucraino Aleksej Gansha.