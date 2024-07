Galleria di Claviere, mercoledì la riapertura

Sono in via di completamento gli interventi di riparazione della linea elettrica interrata che alimenta gli impianti tecnologici all’interno della galleria di Claviere, sulla statale 24 “del Monginevro”.

L’avaria della linea, che alimenta anche gli impianti di sicurezza come il sistema di rilevazione incendi, il sistema antincendio, le colonnine SOS e la ventilazione, ha reso necessario chiudere al traffico la galleria in via precauzionale.

La riapertura è prevista nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio.