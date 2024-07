Regione, la commissione Bilancio licenzia quattro provvedimenti

Questa mattina la prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello, ha licenziato diversi provvedimenti a maggioranza: il disegno di legge 4 “Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria”, il Ddl 2 “Assestamento al bilancio di previsione finanziaria 2024-26”, la proposta di delibera 13 “Rendiconto di gestione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2023” e il Ddl 1 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023”.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al presidente dell’Assemblea Davide Nicco, anche la vicepresidente della Giunta regionale, Elena Chiorino, e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

A inizio seduta Ravello ha ringraziato tutti i componenti della Commissione per averlo indicato come presidente.

Durante il dibattito sono intervenuti per i consiglieri Carlo Riva Vercellotti (Fdi), Gianna Pentenero e Fabio Isnardi (Pd), Gianna Gancia (Lega) e Alice Ravinale (Avs). Sono stati nominati relatori in Aula Riva Vercellotti e Isnardi per il Ddl 2, Paolo Ruzzola (Fi) e Isnardi per il Ddl 1, Davide Zappalà (Fdi) e Pentenero per il Ddl 4.

Da domani la parola passa all'Aula, convocata fino a venerdì 2 per l'approvazione.