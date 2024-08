Università, Ruzzola (FI): "84,7 milioni di euro per tre nuove residenze in Piemonte"

"Nell'ultimo Consiglio regionale abbiamo approvato in modo convinto un importante disegno di legge che permetterà la realizzazione entro il 2027 di tre nuove residenze universitarie attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 13,3milioni". Ad affermarlo Paolo Ruzzola, presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte.

A seguito degli aumenti causati dall’esplosione del prezzo delle materie prime e dei costi energetici infatti non erano più sufficienti i 71,4 milioni di euro originariamente stanziati. Grazie al disegno di legge che Forza Italia ha contribuito a far approvare si è quindi provveduto ad integrare i fondi a disposizione di Edisu.

"Questo intervento dimostra innanzitutto la capacità di fare sinergia tra il Governo e la Regione per garantire il diritto allo studio: 47 milioni di euro sono stati messi a disposizione infatti dal Ministero dell’Istruzione mentre i restanti sono garantiti dal nostro Ente. Secondariamente dimostriamo che il Piemonte a trazione centrodestra è una regione amica degli universitari come dimostrato anche dallo stanziamento per le borse di studio universitarie che è passato dai 42milioni della Giunta Chiamparino di centrosinistra ai 105 milioni attuali. Anche sul fronte posti letto le tre nuove residenze aumenteranno l’offerta di posti letto di 630 unità, un incremento che si va aggiungere a più di 500 posti letto che già avevamo aumentato rispetto all’ultimo governo del centrosinistra", ha aggiunto Ruzzola.

Le tre residenze universitarie saranno realizzate a Torino in via Vanchiglia 4-6, a Grugliasco nell’ex ospedale psichiatrico infantile e a Novara nell’ex centro sociale.