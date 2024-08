Caldo e lavoro, Filca Cisl: "Ben venga l'ordinanza della Regione, importante il coinvolgimento di tutte le parti sociali"

Prendiamo atto con soddisfazione dell’ordinanza della Regione Piemonte, che entrerà in vigore domani sul territorio, e che ha come obiettivo quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia. I cantieri, come noto, restano purtroppo tra i luoghi di lavoro più a rischio, con una media nazionale di una vittima ogni due giorni e con decine di migliaia di incidenti ogni anno, molto dei quali provocano lesioni permanenti ai lavoratori. Il gran caldo non fa che aumentare questi rischi, e interrompere le attività nelle ore critiche è sicuramente una scelta saggia e condivisibile, dettata dal buonsenso”.



Lo dichiara Mario De Lellis, segretario generale della Filca-Cisl Torino, commentando l’ordinanza del 2 agosto scorso a firma del presidente Alberto Cirio. “La Filca a tutti i livelli – aggiunge De Lellis – già nei mesi scorsi aveva ricordato la possibilità di interrompere le attività nei cantieri, come previsto dall’Inps, e aveva chiesto alle istituzioni competenti di prevedere misure per evitare ulteriori rischi per i lavoratori, in vista del caldo in arrivo nei mesi estivi. Quindi ben venga l’ordinanza della Regione, anche se restano dubbi su tutta una serie di tipologie di cantieri che restano esclusi dall’ambito di applicazione, come quelli che hanno carattere di urgenza per pubblica utilità. In ogni caso – spiega il segretario della Filca torinese – sarà importante il coinvolgimento di tutti i protagonisti del settore per fare in modo che l’ordinanza sia applicata e che sortisca gli effetti sperati. Il sindacato, attraverso anche il sistema bilaterale, continua ad essere in prima linea per monitorare il lavoro nei cantieri e per continuare a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, che resta la priorità dell’azione sindacale della Filca. Non c’è opera che valga una vita umana”, conclude De Lellis.