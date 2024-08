Le migliori criptovalute in prevendita pronte per una crescita esplosiva

Il mercato delle criptovalute è in costante evoluzione, e una delle strategie più interessanti per gli investitori è quella di individuare progetti emergenti in fase di prevendita.

Questi token offrono spesso prezzi di ingresso vantaggiosi e un potenziale di crescita significativo una volta che raggiungono i mercati pubblici.

In particolare, in questo momento, cinque criptovalute in prevendita che stanno attirando l'attenzione per il loro potenziale innovativo e le loro prospettive di crescita futura, si tratta di Pepe Unchained, PlayDoge, Base Dawgz, Shiba Shootout e The Meme Games.

Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) meme coin che si ispira all'iconica rana Pepe, una delle figure meme più riconoscibili del web, sta facendo molto parlare di sé. Il progetto è costruito sulla blockchain Ethereum Layer-2, il che garantisce maggiore velocità nelle transazioni e commissioni ridotte, due fattori chiave nel mondo delle criptovalute, ma punta a stabilirsi su una sua blockchain.

La prevendita del token PEPU ha già raccolto oltre 7,6 milioni di dollari, riflettendo un forte interesse da parte degli investitori. Il prezzo di prevendita di 0,0089461 dollari rappresenta un'opportunità per entrare a un livello inferiore prima di un possibile rally. Oltre al potenziale di apprezzamento del prezzo, Pepe Unchained offre una ricompensa di staking del 254%, rendendolo un'opzione attraente non solo per i trader a breve termine ma anche per gli investitori che cercano guadagni passivi nel lungo periodo.

PlayDoge

PlayDoge è una delle criptovalute emergenti più promettenti nel settore dei giochi basati su blockchain, adottando un modello Play-to-Earn (P2E). Il token PLAY funge da valuta principale all'interno di un ecosistema di gioco che si ispira ai classici giochi 8-bit, offrendo un'esperienza nostalgica con un tocco moderno.

Questo gioco combina elementi di Tamagotchi con la possibilità di guadagnare criptovalute, permettendo agli utenti di crescere e nutrire un cagnolino virtuale per sbloccare livelli e premi.

Sin dalle prime fasi di prevendita, PlayDoge ha catturato l'attenzione degli investitori, raccogliendo più di 6 milioni di dollari. Il prezzo attuale del token è di 0,00527 dollari, con un APY dell’77%, il che lo rende un'opportunità d'investimento interessante nel crescente settore delle meme coin.

Base Dawgz

Nel mondo delle criptovalute, l'interoperabilità è un concetto emergente che consente agli utenti di spostare asset tra diverse blockchain senza attriti. Base Dawgz (DAWGZ) si distingue per la sua capacità di operare su più blockchain, tra cui Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche e Solana. Questa flessibilità è resa possibile da tecnologie avanzate come Portal Bridge e Wormhole, che facilitano il trasferimento di token tra blockchain diverse.

Finora, Base Dawgz ha raccolto più di 2,8 milioni di dollari in fase di prevendita, con un prezzo attuale di 0,007414 dollari per token. Questo basso prezzo di prevendita, combinato con la possibilità di un aumento di valore fino a 10 volte una volta che il token sarà quotato, rende DAWGZ un'opzione molto allettante per gli investitori.

Inoltre, l'incredibile rendimento di staking del 925% offre un incentivo significativo agli investitori per mantenere i loro token all'interno dell'ecosistema Base Dawgz, partecipando attivamente alla crescita del progetto.

Shiba Shootout

Shiba Shootout introduce un approccio innovativo combinando narrazione e gioco Play-to-Earn in un unico ecosistema. Il progetto si basa sulla figura del maresciallo Shiba e dei suoi Shiba Sharpshooters, offrendo un'esperienza di gioco che va oltre il semplice intrattenimento, integrando modalità di guadagno come il programma Posse Rewards e le Campfire Stories. Queste ultime permettono agli utenti di creare e condividere contenuti in cambio di token, promuovendo una comunità attiva e coinvolta.

La fase di prevendita di Shiba Shootout ha già visto un investimento di quasi 900.000 dollari, con un prezzo di 0,0198 dollari per token. Con una distribuzione pianificata di 2,5 miliardi di token SHIBASHOOT e un APY del 1072%, questa meme coin si presenta come un'opportunità interessante per gli investitori alla ricerca di progetti che combinano intrattenimento e rendimento.

La governance decentralizzata attraverso i token aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento, rendendo Shiba Shootout un progetto con un forte potenziale di crescita e una base comunitaria solida.

The Meme Games

The Meme Games rappresenta una fusione tra cultura meme e sport e cerca di capitalizzare sull'attuale interesse per eventi globali come le Olimpiadi di Parigi 2024. Questo progetto offre agli investitori l'opportunità di partecipare attivamente allo sviluppo del progetto attraverso un gioco interattivo che li coinvolge direttamente.

La prevendita di The Meme Games, cominciata solo poche settimane, ha raccolto più di 350.000 dollari, un indicatore dell'interesse crescente verso questo progetto innovativo, insieme alla quantità di video che spopolano in rete relativi a questo progetto.

Il token MGMES, attualmente disponibile a 0,0092 dollari, non solo permette agli utenti di investire, ma anche di divertirsi scegliendo tra cinque atleti meme. Se l'atleta scelto vince, l'investitore riceve un bonus del 25% in token aggiuntivi, rendendo The Meme Games una proposta intrigante per gli amanti delle crypto che vogliono combinare divertimento e profitto. In più, la meme coin offre un APY decisamente interessante del 609%, che, però, tenderà man mano a diminuire con l’avanzare delle fasi di presale.

