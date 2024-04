Crisi Delgrosso: 800 mila euro per aiutare i 108 dipendenti di Nichelino (e chi si trova in situazione simile)

Ecco il modo per dare un sostegno economico ai lavoratori della Delgrosso di Nichelino. Annunciato nei giorni scorsi come impegno da parte della Regione nei confronti dei 108 dipendenti rimasti senza una fonte di reddito, dato l'avvio della procedura concorsuale e i ritardi nei pagamenti degli arretrati, è stato definito il fondo e le modalità con cui potrà essere attivato da parte di Finpiemonte.

L'iniziativa, varata dalla giunta piemontese, arriva su input del consigliere regionale del Pd Diego Sarno, che si era fatto promotore di un ordine del giorno nelle settimane passate.

Stabilita la definizione di accesso alle risorse

La misura sarà infatti destinata a quei lavoratori "il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso o cessato per cause involontarie a partire dal secondo semestre 2023 o nel corso del 2024 e che non abbiano percepito, in tutto o in parte, retribuzione nei tre mesi antecedenti alle relative procedure concorsuali; che non abbiano percepito, per tale periodo, prestazioni previdenziali/assistenziali". Un altro requisito per accedere al fondo sarà la residenza o il domicilio in Piemonte. L’entità dell’agevolazione, erogata da Finpiemonte, dipende dalla fascia Isee del lavoratore stesso.

Fondo da 800mila euro, a seconda dell'Isee

La dotazione del fondo è di 800mila euro. E ovviamente potrà essere applicato al caso Delgrosso, ma anche ad altre situazioni simili. I pagamenti a coloro che hanno diritto ad accedere alla misura avverranno in tre settimane, entro fine aprile.