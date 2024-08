Un vino Bottega per i capi di stato

Bottega ha sempre interpretato la propria cantina non solo come attività agroeconomica che opera nel rispetto dell’ambiente, della genuinità, della qualità e del design, ma anche come mezzo per comunicare i propri valori ai propri consumatori, che sono almeno 100 milioni ogni anno – senza contare le persone che entrano in contatto con l’immagine di Bottega, vicine al miliardo.

Così, noi di Bottega pensato – senza nessuna presunzione – ma solo come messaggio di pace, di realizzare un vino chiamato the wine of the peace: verrà regalato a tutti i capi di stato del mondo che lo vorranno avere nelle proprie mense o come regalo per i proprio ospiti.

La prima bottiglia era già stata ideata per il decennale della scomparsa di Nelson Mandela e così, i primi a ricevere queste bottiglie sarà l’organizzazione di afrikan union, che cercheranno di portare un messaggio di pace in Afrika, continente ancora oggi flagellato da guerre e ribellioni. Ma la speranza sarà quella di portare un messaggio di pace in Russia e Ukraina e soprattutto in Israele e Palestina e per questo verrà realizzata anche una versione senza alcol.