Esistono diversi tipi di pelle, grassa, secca, mista, ognuna con le sue caratteristiche ed esigenze specifiche. Una skincare routine ben strutturata, basata sul tuo tipo di pelle, può fare una grande differenza nella salute e nell’aspetto. Online e sui social media si trovano tante informazioni ma è difficile districarsi in questa rete per trovare la giusta routine che si addice a noi. Il primo passo da intraprendere è identificare il tipo di pelle per scegliere i prodotti per la skincare giusti e mantenere la costanza nella cura.

Tipi di pelle

Come già anticipato esistono. Vediamoli nello specifico con le loro

- Pelle secca: è un tipo di pelle che tende a sentirsi tirata, ruvida e può desquamarsi facilmente. Spesso appare opaca e presenta rughe sottili.

- Pelle grassa: è caratterizzata da una produzione eccessiva di sebo, che rende la pelle lucida, soprattutto nella zona della fronte, del naso e del mento. Può essere soggetta a pori dilatati e acne.

- Pelle mista: combina caratteristiche della pelle secca e grassa. Solitamente, nella zona T è grassa mentre le guance possono essere secche o normali.

- Pelle sensibile: si riconosce subito dai rossori e irritazioni, reagisce facilmente a prodotti cosmetici o cambiamenti ambientali.

Skincare per la pelle secca

Lanecessita diprofonda e costante per mantenersi. Ilè la, da fare assolutamente con un, preferibilmente a, che nonglidella pelle. Successivamente è il momento del, anche in questo caso deve essere, che aiuti adele prepari la pelle ai trattamenti successivi.va fatta con una, con ingredienti come. Infine, anche se la pelle è secca, non è da trascurare la

Skincare per la pelle grassa

La, invece, richiedecheladiperòeccessivamente la pelle.

La detersione va fatta tramite un detergente schiumogeno o in gel con ingredienti come acido salicilico o tea tree, che purificano i pori e controllano la produzione di sebo. Un tonico astringente e leggero può aiutare a restringere i pori e a ridurre la lucidità. Nonostante la tendenza alla lucidità, è importante idratare la pelle con un gel o una crema leggera e senza oli, contenente ingredienti come acido ialuronico. Infine, la protezione solare, meglio se opacizzante.

Skincare per la pelle mista

Larichiede unapersia leche quelle

Il detergente deve essere delicato per far fronte alle diverse esigenze. Il tonico, meglio riequilibrante e senza alcol per uniformare il livello di idratazione e controllare la produzione di sebo. L’idratazione è fondamentale ed è meglio usare una crema leggera sulle zone più grasse e una crema più nutriente sulle aree secche, oppure opta per una crema idratante bilanciata che funzioni su tutto il viso. Infine, preferisci una protezione solare leggera adatta a tutti i tipi di pelle. Su Eco Bio Boutique puoi trovare tutti questi prodotti che soddisferanno le diverse esigenze.

Skincare per la pelle sensibile

Larichiedeper. È buona norma utilizzare un, preferibilmente. Ilcon ingredienti come l'acqua di rose o la camomilla, aiuta aanche devee pertanto deve esseree con ingredienti come l’aloe vera o l’estratto di avena. Ladeve contenere elementi come l’ossido di zinco, chelacausare