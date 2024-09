Susa, al via i lavori del progetto Polis nell'ufficio postale di via Mazzini

Poste Italiane comunica che da mercoledì, 4 settembre l’Ufficio Postale di Susa in Via Mazzini 40, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione.

In particolare, i lavori presso la sede comprendono l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e, in futuro, numerosi altri servizi della Pubblica Amministrazione quali certificati anagrafici, di stato civile, richiesta passaporto, carta di identità elettronica ecc.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Postale di Venaus, Via Antica Reale, 27, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45. Presso la sede postale di Venaus i clienti potranno ritirare la corrispondenza e i pacchi non consegnati per assenza del destinatario, ed effettuare le operazioni per i titolari di conti e libretti.

Si ricorda inoltre che nella sede di Bussoleno è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite, mentre l’ufficio di Sant’Antonino di Susa sarà a disposizione anche in orario pomeridiano.

La riapertura dell’Ufficio Postale di Susa è prevista entro il mese di ottobre.