A San Raffaele Cimena la terza edizione di "Moon Festival"

A San Raffaele Cimena il 6 ed il 7 settembre, organizzato dall'associazione culturale DN-ART, andrà in scena la terza edizione di “Moon Festival”, un’iniziativa dedicata all’arte, alla magia ed alla creatività realizzata attraverso una settimana di Residenza Artistica, un festival che nasce dall’intreccio di menti, cuori e mani di un gruppo di professionisti, di un intero borgo e di 25 ragazzi provenienti da parti diverse dell’Italia e dell’Europa.

Sarà quindi un weekend di magia e creatività, ed il suggestivo borgo di San Raffaele Alto si trasformerà in un palcoscenico onirico: il 6 e 7 settembre dalle 17,30 fino a mezzanotte il borgo si trasformerà in una rassegna di laboratori creativi, spettacoli ed artisti che incanteranno con la loro poesia e magia. Prevista anche una eccezionale enogastronomica.



Per tutta la durata dell'evento navette gratuite partiranno da Piazza Europa (San Raffaele La Piana) per raggiungere il borgo, accessibile solo con questo servizio. La prima corsa è prevista alle 17 per chi partecipa ai laboratori, mentre dalle 18 in poi le navette opereranno in modalità non stop fino alla conclusione degli spettacoli. Il parcheggio in piazza Europa è gratuito.