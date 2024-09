Un sapore per ogni Regione sull'autobus/ristorante che gira l'Italia: tour partito da Torino con la bagna cauda

Un sapore per ogni Regione per scoprire l'Italia: in Piemonte è la bagna cauda a rappresentare l'enogastronomia locale. Il progetto "Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano" del Ministero del Turismo punta a promuovere ogni Regione tramite un progetto comune attorno ad alcuni temi nazionali come borghi, turismo lento o turismo archeologico. La Toscana si è occupata dell'enogastronomia, dando vita a un ristorante su un autobus che girerà l'Italia preparando prodotti tipici, percorrendo tutto lo Stivale da nord a sud tra settembre e ottobre.

Al via da Torino il tour "Aromi d'Italia"