L’hard fork Chang di Cardano è live, ma ADA continua a perdere valore

Cardano ha recentemente completato l’attesissimo hard fork Chang, un aggiornamento progettato per portare la blockchain verso una governance più decentralizzata. Questo cambiamento rappresenta un momento cruciale per l’ecosistema di Cardano, poiché introduce nuove strutture di governance on-chain che coinvolgono direttamente i possessori di ADA nel processo decisionale.

Tuttavia, nonostante queste significative innovazioni, il prezzo del token ADA continua a scendere, registrando un ulteriore calo del 3,5% anche oggi. Questo paradosso mette in luce un problema comune nel mondo delle criptovalute: a volte, anche gli aggiornamenti più rilevanti non riescono a risollevare il valore di un asset.

In un contesto in cui ADA fatica a mantenere il suo valore, altri progetti emergenti stanno catturando l’attenzione degli investitori. Uno di questi è Base Dawgz ($DAWGZ), una nuova criptovaluta con una strategia multi-chain che ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari nella sua fase di prevendita. Con caratteristiche innovative e una forte campagna di engagement sui social media, Base Dawgz si presenta come la migliore alternativa ad ADA per chi cerca nuove opportunità nel mercato delle criptovalute.

Cardano e l’hard fork chang

L’hard fork Chang rappresenta un passo significativo nella roadmap di Cardano, poiché segna l’inizio della cosiddetta era Voltaire, focalizzata sulla piena decentralizzazione della rete. Questo aggiornamento introduce un modello di governance on-chain, che consente ai possessori di ADA di partecipare attivamente al futuro della blockchain.

Attraverso CIP-1694, Cardano stabilisce tre nuovi organi di governance guidati dalla community: il Comitato Costituzionale, i Rappresentanti Delegati (dReps) e gli Operatori dei Pool di Stake (SPOs). Questi gruppi avranno il potere di proporre e votare cambiamenti cruciali, sostituendo il controllo precedentemente in possesso dai fondatori della blockchain.

La struttura di governance proposta si differenzia notevolmente dal modello precedente, che era centralizzato nelle mani dei tre enti fondatori: la Cardano Foundation, Input Output Global (IOHK) ed Emurgo.

Ora, con l’hard fork Chang, la direzione del progetto è nelle mani della comunità, un cambiamento che riflette pienamente la visione di decentralizzazione su cui si basa l’intero settore delle criptovalute. Gli investitori e la community nutrivano grandi aspettative su questo aggiornamento, credendo che avrebbe potuto stimolare un aumento del valore di ADA grazie al potenziamento dell’utilità e alla riduzione dei rischi di regolamentazione.

Tuttavia, il prezzo di ADA continua a scendere, e questa situazione solleva alcune domande sul perché il mercato non abbia reagito come previsto. Le possibili ragioni includono le condizioni generali del mercato delle criptovalute, che è stato caratterizzato da alta volatilità e sentiment negativo degli investitori.

Inoltre, la concorrenza con altre blockchain che hanno già implementato governance on-chain, come Tezos e Polkadot, potrebbe aver attenuato l’entusiasmo verso Cardano. Anche la percezione che i cambiamenti introdotti possano richiedere tempo per tradursi in benefici concreti potrebbe spiegare la mancanza di immediato impatto positivo sul prezzo di ADA. A questo punto, gli investitori si stanno chiedendo quale potrebbe essere la migliore alternativa ad ADA.

Base Dawgz ($DAWGZ) è la migliore alternativa?

Base Dawgz ($DAWGZ) è una nuova criptovaluta che ha rapidamente attirato l’attenzione degli investitori grazie alla sua presale, conclusasi di recente ma che offre ancora qualche giorno per comprare il token DAWGZ prima del lancio ufficiale, che ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari.

Questo progetto si distingue nel panorama delle meme coin per la sua strategia multi-chain, che consente ai token DAWGZ di essere scambiati su cinque diverse reti: Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Questa caratteristica offre ai possessori del token DAWGZ una flessibilità senza pari, permettendo loro di interagire con diversi ecosistemi blockchain e sfruttare le opportunità presenti su ognuna di queste reti.

Un altro elemento chiave che ha generato entusiasmo attorno a Base Dawgz è la sua campagna di engagement sui social media, denominata "Be Social for Airdrop". Questa iniziativa invita gli utenti a collegare i loro account X (precedentemente Twitter), creare e condividere contenuti relativi a Base Dawgz e guadagnare punti per ogni post virale, che possono poi essere riscattati per ottenere token DAWGZ.

Questa strategia non solo aumenta la visibilità del progetto, ma crea anche una community coinvolta e attiva, un fattore essenziale per il successo a lungo termine di qualsiasi criptovaluta.

Le previsioni di una crescita costante per Base Dawgz sono quindi più rosee rispetto ad ADA, grazie alla sua strategia multi-chain che apre le porte a molteplici mercati e alla sua forte presenza sui social media, che catalizza l’interesse degli investitori e potenziali nuovi utenti. Inoltre, l’approccio innovativo di combinare engagement e ricompense potrebbe contribuire a una maggiore stabilità dei prezzi rispetto alle tipiche meme coin.

