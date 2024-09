Poeti e scrittori da tutta Italia per la cerimonia finale del Premio letterario “Felici Diversamente”

Arriveranno da molte regioni italiane ed anche dalla Slovenia i concorrenti del primo Premio Letterario "Felici Diversamente", organizzato nell’ultimo anno dalla Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” di Chivasso, per sensibilizzare sui temi della ricerca scientifica, sulle malattie rare e l'inclusione. Ben 260 le opere presentate: 123 poesie e 127 racconti. Tra i circa 200 partecipanti, una decina i residenti nella zona del Chivassese e basso Canavese che hanno partecipato, di cui quattro premiati (due di Chivasso e gli altri di Caluso e Cavagnolo). Il Premio (intitolato alla memoria di Simona Ferrero, volontaria Uildm e Telethon recentemente scomparsa) è articolato in quattro sezioni, due di poesia e due di narrativa, sul tema libero e sulla "diversità". L'idea, nata dal vice presidente della Sezione Uildm chivassese, Bruno Ferrero, e dalla scrittrice chivassese Wilma Avanzato, ha trovato la convinta adesione del noto scrittore e traduttore chivassese Angelo Petrosino, conosciuto in tutta Italia soprattutto per i suoi romanzi per adolescenti e per la celebre serie di Valentina, che ha accettato di presiedere la Giuria.

L'evento, che si fregia dei patrocini del Comune di Chivasso e del Consiglio Regionale del Piemonte, culminerà con la cerimonia di premiazione di sabato 7 settembre, dalle ore 16 alle 18,30, ospitata in una sala del ristorante dei Cacciatori, ai Rolandini di Verolengo.

A leggere le motivazioni dei premi ed a consegnare i premi (tre per ciascuna delle sezioni, con 200 euro in buoni spesa ai quattro vincitori) saranno i componenti della Giuria guidata da Petrosino, dal vice presidente Massimo Trombi ed altre dieci componenti: Carla Fabbian, Maria Gallo, Carla Scalise, Giorgio Scapecchi e Giorgio Scialla per la poesia e Maria Teresa Binello, Andrea Demarchi, Oliver Kopa, Gino Lusso e Mario Marino per la narrativa.

Tutti i premiati.

Poesia sulla diversità: 1) Marco Pezzini di San Giuliano Milanese (Milano); 2) Stefano Baldinu di San Pietro in Casale (Bologna); 3) Carmelo Cossa di La Loggia (Torino).

Menzioni d'onore a Francesco Nugnes di Torino; Flavio Provini di Milano; Marco Bonini di Castiglione di Garfagnana (Lucca); Giancarmine Fiume di Rovellasca (Como) e Barbara Barducco di Rivarossa (Torino).

Segnalazioni di merito a Francesco Di Ruggiero di Monza (Monza e Brianza); Egizia Venturi di Savona; Sabrina Anzil di Nova Gorica (Slovenia); Alfonso Gargano di Salerno e Maria Grazia Franceschetti di Rovigo.

Poesia a tema libero: 1) Vittorio Di Ruocco di Pontecagnano (Salerno); 2) Elvira Delmonaco Roll di Castelvolturno (Caserta); 3) Maria Clotilde Cundari di Napoli.

Menzioni d'onore a Silvano Nuvolone di Cavagnolo (Torino); Lucia Lo Bianco di Palermo; Elena Maneo di Mestre (Venezia); Andrea Migliore di Torino e Giuseppe Modica di Ragusa.

Segnalazioni di merito a Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (L'Aquila); Elvio Angeletti di Senigallia (Ancona); Maurizio Bacconi di Roma; Enrico Aires di Colleretto Castelnuovo (Torino) e Angela Cristina Broccoli di Corbetta (Milano).

Narrativa sulla diversità: 1) Rosella Bottallo di Torino; 2) Fabrizio Nigro di Sesto Fiorentino (Firenze); 3) Cesare Cuscianna di Caserta.

Menzioni d'onore a Daniela Conforti di Ponsacco (Pisa); Luisa Patta di Siena; Tatiana Begotti di Chivasso (Torino) Elena Bulfon di Portorose (Slovenia); Daniela Mazzoni di La Spezia; Alfredo Carosella di Portici (Napoli); Chantal Mazzacco di Tricesimo (Udine) e Cristiano Parafioriti di Luino (Varese).

Segnalazioni di merito a Evelina Loffredi di Marano Sul Panaro (Modena); Margherita Flore Satta di Firenze e Laura Restello di Caluso (Torino).

Racconto a tema libero: 1) Aldo Giordanino di Asti; 2) Fausto Mancini di Amandola (Fermo); 3) Sabrina Tonin di Tombolo (Padova).

Menzioni d’onore a Piero Sesia di Torino; Alessandra Macagno di Asti; Giuseppe Raineri di Bergamo; Piko Cordis di Ascoli Piceno e Aurora Cantini di Aviatico (Bergamo).

Segnalazioni di merito a Mauro Caneparo di San Nazaro Sesia (Novara); Caterina Degano Massimo di Cervignano (Udine); Tiziano Malfatto di Paderno Dugnano (Milano); Alessandro Bianchetta di Chivasso (Torino) e Daniela Mainardi di Limbiate (Monza e Brianza).

La targa in memoria di “Simona Ferrero” verrà conferita a Stefano Borghi di Milano, che ha partecipato alla sezione narrativa, sul tema della diversità.

La cerimonia di premiazione sarà presentata da Wilma Avanzato e Mario Marino, con intermezzi musicali a tema, a cura del "Random Quartet".

«Un grazie al vice presidente Ferrero, alla scrittrice Avanzato, ai volontari Uildm, alla giuria ed agli autori delle opere letterarie che hanno dato vita a questo primo Premio "Felici Diversamente" - dice il presidente della Sezione Uildm di Chivasso, Renato Dutto -. Non ci immaginavamo di riscuotere un simile successo. Siamo felici che circa 200 scrittori di tutta Italia ed anche dall'estero abbiamo inviato i loro scritti d'autore. Si tenga conto che l’iscrizione al Premio non era gratuita. Molti concorrenti arriveranno a Chivasso da fuori Piemonte e coglieranno l'occasione per rimanere nel fine settimana nella nostra zona, alloggiando negli alberghi locali, visitando la città dei Nocciolini ed assaggiando nei locali della zona i piatti tipici, primo fra tutti, molto richiesto, il fritto misto alla piemontese. Alla premiazione di sabato 7 settembre ci sarà anche un saluto on line del presidente nazionale Uildm, Marco Rasconi. Sarà una bella occasione, a cui tutti gli interessati sono invitati a partecipare, per sentire poesie e racconti sull'inclusione delle persone con disabilità, sull'importanza della ricerca scientifica e sulle malattie rare. Temi a cui la Uildm si dedica costantemente per tutto l’anno, anche con l'organizzazione di iniziative benefiche per la raccolta fondi per la Fondazione Telethon».