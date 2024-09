Al via la "cartoleria sospesa" di Fondazione Aief: un aiuto per i bimbi torinesi in difficoltà

Parte oggi la quarta edizione della campagna solidale "CARTOLERIA SOSPESA", promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza. Anche quest'anno, in 71 cartolibrerie di Torino e provincia che hanno aderito alla raccolta, sarà possibile donare materiale scolastico con il metodo della “spesa sospesa”, sostenendo così il diritto allo studio di bambine e bambini che vivono situazioni di fragilità economiche.

Per tutto il mese di settembre, quaderni, colle, matite, colori e altro materiale scolastico verranno raccolti nelle cartolibrerie aderenti alla campagna annuale "CARTOLERIA SOSPESA AIEF". Le scatole AIEF per la CARTOLERIA SOSPESA sono già presenti in 71 cartolibrerie del torinese (segue elenco), pronte a ricevere tutto ciò che può essere utile per la scuola.

L'iniziativa, alla sua quarta edizione, è promossa dalla Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza, con il sostegno dell'azienda Cart Srl, primario distributore e fornitore piemontese di materiale scolastico.

All’inizio del mese di ottobre, i volontari AIEF si occuperanno di organizzare quanto raccolto attraverso le scatole AIEF in pacchi di cartoleria mista, che saranno distribuiti a famiglie in difficoltà con figli in età scolare, individuate grazie alla rete che AIEF ha sviluppato sul territorio con altri enti del terzo settore e parrocchie.

Il successo della campagna dello scorso anno ha visto la raccolta di oltre 500 buste piene di materiale scolastico, come matite, quaderni, temperini e album da disegno, distribuiti a famiglie in difficoltà economica. Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l'infanzia e l'adolescenza, commenta: "Anche quest'anno, il ritorno a scuola rappresenta un grande impegno economico per molte famiglie. L'aumento dell'inflazione continua a colpire duramente le famiglie, in termini di aumento dei costi di vita e riduzione del potere d'acquisto. Anche quest’anno, la campagna CARTOLERIA SOSPESA AIEF, fornisce una risposta concreta e solidale, attraverso la distribuzione di pacchi di materiale scolastico. Vogliamo contribuire alla tutela del diritto all’istruzione dei tanti bambini del nostro territorio. Desidero ringraziare di cuore tutti colori che aderiranno, donando materiale nei punti di raccolta, i volontari che che contribuiranno al successo di questa campagna, Cart Srl per il prezioso supporto e le cartolibrerie che continuano a portare avanti questa iniziativa solidale insieme a noi."

Sui canali social della Fondazione AIEF è pubblicato l’elenco di tutte le cartolibrerie aderenti in cui è possibile recarsi per partecipare all’iniziativa. Per ulteriori informazioni sulla campagna scrivere a info@fondazioneaief.org oppure chiamare al numero 329 296 6487.