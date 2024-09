La metropolitana di Torino è ripartita, tornano i pendolari e (quasi tutte) le vecchie abitudini

Chi risale sui vagoni, peraltro, lo fa con un certo sollievo. "Avevo lavorato ancora durante la prima decina di agosto - ammette una ragazza che sale sulla Linea1 in direzione Porta Nuova - e abituarmi al bus non era stato così semplice, anche se non c'erano stati particolari disagi".

Quello che rimane, dallo stop agostano (che non concederà un bis la prossima estate, tuttavia), è la fine del servizio alle 22, quando torneranno in funzione i bus sostitutivi lungo la linea in superficie. Con eccezione del venerdì e del sabato sera, quando i vagoni continueranno a viaggiare fino all'1,30.

Scale mobili funzionanti alla fermata di Porta Nuova, almeno sul lato di corso Vittorio Emanuele, mentre restano bloccate verso piazza Carlo Felice, con non pochi utenti che arrivano di fronte alla salita, osservano, sbuffando e si rassegnano alle scale tradizionali.

Marco fa l'architetto e dal centro si sta muovendo verso San Salvario. "Finalmente ha ripreso a funzionare la metropolitana. Ammetto che mi è mancata, in queste settimane".

Meno trafficata la fermata di via Nizza, dove però la ripartenza ha lasciato (anche in questo caso) una scala mobile ferma e sbarrata. Non la migliore cartolina, dopo le ferie estive della metro.



Si sbuffa anche a Vinzaglio, dove non mancano scale mobili sbarrate, così come alla fermata Racconigi, dove sono fermi alcuni ascensori.

Torinesi, ma ancora tanti turisti

In attesa che anche gli studenti tornino ai loro ritmi abituali, non sono poche le persone che si muovono con valigia al seguito. Tanti anche coloro che non accettano di far collimare il clima con il calendario e cosi, nonostante una pioggia che batte sulla città dalle prime ore di oggi e temperature più basse del normale, si muovono comunque in maglietta e pantaloni corti.