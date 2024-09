Al consiglio di guerra con la NATO, Kiev ammette i problemi e chiede aiuto

La scorsa settimana il Consiglio NATO-Ucraina si è riunito per valutare una situazione che sembra quasi compromessa. Ne sono emersi aspetti importanti che finora avevano cercato di tenere in disparte. Come riferisce il sito Strumenti Politici , è stata Kiev a chiamare quasi a sorpresa gli alleati occidentali per riunirsi e discutere gli eventi. Nel luglio 2023 il Consiglio era stato creato con l’intento di favorire il coordinamento fra Ucraina e alleati, ma adesso assomiglia pericolosamente una vera seduta di un gabinetto di guerra. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha partecipato online e ha esposto quello di cui necessita urgentemente il suo esercito, che se da un lato tenta di penetrare in territorio russo, dall’altro sta per crollare nel Donbass. Dopo la sortita nella regione di Kursk, che ha sollevato entusiasmo e speranza nei sostenitori occidentali di Kiev, i russi hanno deciso di colpire con più convinzione in profondità. Così l’artiglieria ha martellato la rete energetica che serve anche le infrastrutture civili e gli uomini di Mosca si avvicinano a dare la spallata finale all’ultima linea difensiva nel sud-est ucraino. Zelensky non ha potuto nasconderlo nel suo discorso alla nazione, in cui ha parlato di situazione “estremamente difficile” e dei russi che potrebbero presto arrivare a Pokrovsk. Tuttavia per il momento coltiva ancora il sogno di dare abbastanza fastidio nel territorio della Federazione Russa in modo da sedersi al tavolo delle trattative con qualche carta in più. Le prossime settimane diranno se gli rimane qualche chance oppure se i russi si riprenderanno le poche centinaia di chilometri quadrati della oblast’ di Kursk in cui sono entrati gli ucraini, che per questa operazione hanno consumato molte risorse.