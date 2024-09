Un viaggio fuori e nel tempo per l’Artigianato di Pinerolo

Il Loft Urban Box lancia da domani un viaggio fuori e nel tempo in occasione della Rassegna dell’Artigianato, che si svolgerà nel centro storico di Pinerolo dal 5 all’8 settembre. Quest’anno il fil rouge della manifestazione, giunta ormai alla sua quarantottesima edizione, è il tempo; un tema interessante e sfaccettato che il Loft Urban Box ha deciso di declinare nei modi più creativi, partendo già con gli eventi del ‘Fuori Artigianato’, con la rassegna ‘Fuori Tempo’ che si terrà domani e dopodomani, mercoledì 4 e giovedì 5.

Le due serate a ingresso libero, che avranno inizio alle 20,45 nel giardino del Vescovado, in via del Pino, saranno un’occasione per discutere di tematiche importanti insieme all’autrice e attivista Carlotta Vagnoli e al comico nativo digitale Paolo SarmenghI in arte Turbo Paolo.

“Per il Fuori Artigianato la scelta degli ospiti è stata fatta ragionando sulla dualità del tempo: la prima serata con Vagnoli come ospite cercherà di trasmettere l’idea del tempo di agire che si intreccia con il discorso dell’attivismo. Mentre nella seconda serata, Turbo Paolo rappresenta il tempo comico e quindi quello spazio più leggero, presente sui social, che dà la possibilità di creare anche nella realtà nuovi spazi in cui fare comicità, come il teatro” racconta Margherita Ghiano, organizzatrice e membro del Loft, una realtà nata nel 2018 in collaborazione con il comune Che tramite il progetto Yepp, finanziato da Compagnia di San Paolo, ha reso possibile trasformare il Loft non solo in un luogo in cui studiare ma anche in un posto dove fare aggregazione giovanile, tramite gli eventi e corsi come quello di teatro, fotografia ed europrogettazione. A far parte del progetto ci sono una decina di ragazzi e ragazze dai venti ai trent’anni.

Durante le giornate dell’Artigianato il Loft Urban Box ha organizzato un vero e proprio viaggio nel tempo, partendo da un salto nel passato venerdì 6, con la musica da balcone ‘old fashion’, in cui dalle 20 a mezzanotte, verranno cantate dai balconi del centro storico le cover del passato;

Durante la stessa serata, sarà possibile partecipare al costo di 5 euro a un afterparty dalla location segreta, che si scoprirà soltanto il giorno stesso.

Sabato 7 è la giornata dedicata al presente, dove si potrà dalle 18 alle 22, partecipare all’aperitivo ‘È tempo di calici’ nel cortile del Mutuo Soccorso, in via Silvio Pellico 19.

La serata continuerà nel cortile del Corelli di via Dante, con la silent disco in cui ci godrà il qui ed ora, ballando sulle note delle canzoni scelte dai tre canali differenti di musica delle cuffie bluetooth e godendosi il presente.

Domenica 8, l’ultimo giorno di Artigianato, alle 18,30 Marco Guglielmi e Marita Fossat presenteranno uno spettacolo teatrale con la lettura di un testo di Miller nel piazzale di San Maurizio, dove sarà possibile dalle 19 alle 20, in collaborazione con l’associazione Arco, fare una visita guidata al campanile.

L’Artigianato si concluderà alle 21 con un aperitivo al tramonto nel piazzale di San Maurizio, volgendo lo sguardo al futuro e brindando alla fine di un viaggio nel tempo.

“Sicuramente una delle cose più belle è vedere come siamo cresciuti. Nel 2018, quando il Comune ci ha coinvolto in questo progetto, non avevamo bene idea di cosa significasse mettere in piedi una manifestazione, ed avevamo avuto un grande supporto specialmente dal punto di vista logistico – aggiunge Francesca Bastianini, altra organizzatrice e componente di Loft –. Prima facevamo solo la silent disco e qualche evento piccolino, ma oggi è tutto gestito da noi. Stiamo provando a promuovere un maggior numero di eventi, con l’esigenza di sentirci ‘vivi’ e come dimostrazione della nostra crescita. Si è sempre detto che Pinerolo fosse un po’ il territorio di Torino o di Saluzzo invece si sta dimostrando negli anni super operativa ed attiva, creando una comunità che ha voglia di fare, e questo crediamo che sia molto positivo”.

Durante il corso della rassegna Loft Urban Box farà delle domande sul tempo alle persone in giro per la manifestazione, inoltre nel centro storico di Pinerolo ci sarà una fotografa che immortalerà il tempo, scattando delle fotografie ai passanti, che stamperà in istantanea, per fermare il tempo e regalare un ricordo.