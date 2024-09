Collegno pronto a intitolare un luogo pubblico a Gino Strada

"Nella scorsa consiliatura su proposta del nostro ex consigliere Davide Di Mauro, il Consiglio Comunale di Collegno ha approvato una mozione con la quale impegnava il Sindaco e la Giunta ad intitolare un luogo pubblico alla memoria di Gino Strada, scomparso pochi mesi prima, lasciando un patrimonio umano e sociale inestimabile": così in una nota il Movimento 5 Stelle Collegno.

"La proposta nasceva dal fatto che Gino Strada si è contraddistinto per la neutralità delle cure aprendo le porte degli ospedali a chiunque ne avesse bisogno, senza alcun tipo di distinzione di qualunque genere e fino all’ultimo giorno si è dedicato alla medicina ed all’amore incondizionato verso il prossimo, costituendo un esempio per tutti, e dal fatto che la Città di Collegno si riconosce nei principi di accoglienza, solidarietà mettendo la pace e le Politiche di Pace tra le scelte forti della città", proseguono gli esponenti del M5S.

"Ringraziamo il Sindaco per aver attuato la mozione che prevedeva anche la promozione di iniziative culturali alla memoria di Gino Strada ed ai principi che hanno ispirato la sua azione coinvolgendo le scuole cittadine e, nell'attesa della data in cui verrà celebrata la cerimonia di intitolazione, quale chiediamo di poter invitare, in quell'occasione, Cecilia Strada, figlia di Gino, già Presidente di Emergency ed impegnata negli ultimi anni con ResQ – People Saving People – a combattere sul campo le disuguaglianze e ad occuparsi di soccorso in mare, come suo padre Gino e sua madre Teresa Sarti", conclude la nota del M5S. "Siamo certi che anche questa richiesta verrà accolta con pieno spirito di collaborazione".